Le réalisateur de New Pokémon Snap revient en détail sur son développement

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol La Vanguardia et publié dans sa catégorie jeu vidéo dite Vangamers, le réalisateur du tout récent New Pokémon Snap Haruki Suzaki est revenu sur quelques détails autour du développement du jeu. Durant cette interview nous avons notamment appris que le développement de ce nouvel opus qui réimagine les bases de Pokémon Snap sorti initialement sur Nintendo 64 a débuté après la fin du développement du contenu supplémentaire de Pokkén Tournament DX qui fut intégré au jeu après son lancement.

Pokkén Tournament DX a accueilli son dernier contenu supplémentaire en mars 2018 et c'est, selon ses dires, à ce moment-là qu'il a entendu parler la première fois du développement d'une suite à Pokémon Snap, ainsi le développement du jeu New Pokémon Snap aura demandé pas moins de trois années à ses développeurs avant d'enfin voir le jour le 30 avril dernier (retrouvez notre test ici).

De plus ce ne sont pas moins d'une centaine de développeurs qui ont œuvré sur le titre afin d'atteindre ce niveau de qualité et de satisfaire les fans de la licence. Toujours selon le réalisateur du jeu, il est courant chez Bandai Namco d'attribuer un nouveau projet de développement à une équipe réduite qui a vocation à beaucoup grandir à mesure que le développement du jeu avance. Retrouvez-ci dessous notre traduction de la partie de l'entretien dans laquelle Haruki Suzaki revient sur le développement du jeu.

Combien de temps a duré le développement du jeu et combien de personnes y ont travaillé?

La première fois que j'ai entendue parler de New Pokémon Snap, c'était lorsque nous terminions le contenu supplémentaire pour Pokkén Tournament DX. Depuis, un peu moins de trois ans se sont écoulés. De nombreuses personnes ont participé au développement du jeu, environ quelques centaines de personnes au total. En règle générale, le développement de jeux chez Bandai Namco Studios commence avec une petite équipe et finit par atteindre plus d'une centaine de personnes.