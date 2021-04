New Pokémon Snap se met à l'ASMR

Très proche de sa sortie, toujours prévue le 30 avril prochain , New Pokémon Snap poursuit sa campagne publicitaire avec cette fois-ci, une vidéo d'ambiance autour des sons de la nature que vous pourrez entendre dans le jeu. Entre gazouillis de petits pokémon et bruits de rivières, Pokémon se serait-il mis à l'ASMR (Autonomous sensory meridian response un genre très populaire sur Youtube de vidéos relaxantes) ? Quoi qu'il en soit, cette vidéo est l'occasion d'apercevoir toujours plus de l'un des jeux les plus attendus du moment mais aussi de voir quelques Dodrio ainsi que des Frison à l'œuvre dans leur environnement naturel.

Devenez photographe Pokémon dans New Pokémon Snap sur Nintendo Switch! Embarquez pour un safari à travers les déserts brûlants et les jungles luxuriantes de Lentis et photographiez des Pokémon sauvages dans leur habitat naturel avec ce nouvel épisode inspiré du classique sur Nintendo 64. Capturez... de magnifiques clichés ! Il y a plus de 200 espèces de Pokémon différentes à observer ! Tenez prêt à appuyer sur le déclencheur à tout instant pour capturer la majesté d'un Wailord émergeant des eaux tropicales ou encore saisir au vol un malicieux Capumain sautant de branche en branche ! Voyagez à bord du NEO-ONE, un véhicule qui se pilote tout seul pour vous permettre de vous concentrer sur les photos ! Traversez de riches écosystèmes lorsque le soleil est au zénith comme au beau milieu de la nuit pour observer les comportements uniques des Pokémon et peut-être même capturer un instant hors du commun. Enquêtez sur le phénomène Lumina Les Pokémon et la flore de Lentis ont des particularités uniques, et certains émettent même un étrange scintillement ! Aidez le Professeur Miroir à élucider le mystère du phénomène Lumina en explorant l'archipel et en documentant les manifestations de ce phénomène singulier. Constituez votre Photodex Capturez de sublimes clichés pour remplir votre Photodex ! Utilisez le scanner pour explorer vos alentours et trouver des Pokémon cachés, puis lancez-leur une Pomme Tendre pour les appâter ou, si l'occasion se présente, lancez-leur un Orbe Lumina pour peut-être observer quelque chose de complètement inhabituel ! Le Professeur Miroir évaluera vos photos et leur donnera un score suivant plusieurs critères comme la posture du Pokémon photographié, sa taille sur la photo, l'apparition d'autres Pokémon dans le cadre et bien plus. Partagez vos photos avec le reste du monde ! Personnalisez vos photos directement depuis le Photodex en y appliquant des filtres, des autocollants, des cadres ou encore des effets supplémentaires ! Vous avec pris une magnifique photo d'un Raichu d'Alola en train de surfer que vous avez envie de partager ? Une fois la photo prête, rendez-vous au laboratoire du Professeur Miroir pour la publier en ligne et la partager avec la communauté New Pokémon Snap.