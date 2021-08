New Pokémon Snap : la mise à jour est disponible + Notre vidéo du niveau "Le Chemin Caché"

Au cas ou vous l'auriez oublié, New Pokémon Snap vient de recevoir une petite mise à jour lui ajoutant gratuitement non seulement 20 nouveaux Pokémon à capturer mais aussi trois nouvelles zones à explorer. Une bonne façon de refaire parler du jeu trois mois après sa sortie tout en incitant ceux qui le possèdent déjà de continuer à s'amuser avec. En fonction des zones à découvrir, il faut avoir progressé plus ou moins loin dans le jeu sachant ensuite qu'il faut chercher leur entrée en farfouillant un peu partout. Ainsi, Le Chemin Caché se trouve quelque part à Anthos, Le Fleuve Rabord se trouve à Calléis et Les Terres désolées sont à Haptos. Notez que la mise à jour est proposée directement lorsque vous lancez le jeu, à condition bien sûr d'être connecté à internet. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez notre vidéo de Le Chemin Caché. Plus de détails dans nos news précédentes.

Pour rappel, New Pokémon Snap est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos dans nos news précédentes, Retrouvez aussi notre test complet et notre revue de presse du titre.

Détail de la mise à jour du 4 août 2021 de New Pokémon Snap