New Pokémon Snap : découvrez un monde de Pokémon sauvages

New Pokémon Snap est l'un des jeux très attendus ce mois-ci sur Nintendo Switch. Il s'agit d'une suite ou plutôt comme son nom l'indique d'une nouvelle version de Pokémon Snap sorti en 1999 sur Nintendo 64, un safari photo Pokémon façon rail shooter. En attendant de découvrir le jeu, The Pokémon Company continue d'en assurer la promotion avec différents spots de pub et trailer. Découvrez ci-dessous le dernier trailer japonais en date dans lequel on découvre des Pokémon sauvages dans leur environnement.

Pour rappel, New Pokémon Snap sera disponible le 30 avril en exclusivité sur Nintendo Switch.