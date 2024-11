Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition : détails, prix et poids du jeu sur Nintendo Switch

Petit à petit le catalogue Switch de 2025 s'étoffe. Ainsi, on sait désormais qu'aux côtés de Légendes Pokémon : Z-A, Donkey Kong Country Returns HD et Metroid Prime 4: Beyond. il y aura Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

Nintendo a en effet d'annoncer le portage du chef d'œuvre de la Wii U dans une édition définitive pour le 20 mars 2025. A priori, il s'agira du même jeu enrichi simplement de contenu supplémentaire, notamment de nouveaux éléments scénaristiques.

Le jeu était déjà assez impressionnant sur Wii U et en attendant de voir ce qu'il donnera sur Nintendo Switch, la fiche eShop du jeu nous apprend que le jeu pèsera près de 15 Go sur Switch (contre un peu plus de 20 Go sur Wii U). Il est annoncé au prix de 59,99€, sur l'eShop et en magasin.

En attendant d'autres détails, retrouvez les présentations du jeu (Switch et Wii U) ainsi que le trailer d'annonce.

Présentation de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch

En poursuivant l'effort de reconstruction, vous apprendrez à connaître les habitants de New Los Angeles, renforcerez les liens entre les membres de votre équipe, et débloquerez des quêtes qui vous permettront d'obtenir de l'équipement rare et toutes sortes de récompenses. Intégrez la division du BLADE de votre choix pour accéder à davantage de missions et rejoignez des escouades en ligne qui peuvent réunir jusqu'à 32 membres pour entreprendre des missions communes ou bien encore faire face à la menace des Ennemis du monde !

Faites votre choix parmi un large éventail de classes, d'attaques spéciales et de compétences pour tirer le maximum d'un système de combat aussi riche que profond. Une fois que vous aurez fait vos preuves au sein du BLADE, vous obtiendrez l'autorisation de piloter et de personnaliser votre propre Skell, un gigantesque exosquelette robotisé taillé aussi bien pour le combat que pour les déplacements à grande vitesse sur la terre, sur l'eau et dans les airs !

Mira est une planète extraterrestre constituée de vastes océans, de plaines gigantesques, d'immenses chaînes de montagnes, de jungles exotiques et de bien d'autres régions qui renferment chacune des secrets et de terribles menaces. Au cours de vos aventures, vous pourrez vous déplacer librement sur toute la surface de la planète et explorer de nombreuses zones, admirer leurs écosystèmes prendre vie sous vos yeux et affronter de gigantesques créatures inconnues afin d'obtenir de précieuses ressources.

Présentation de la version originale :

Battez-vous pour votre survie tout en explorant les vastes étendues d'une planète inconnue où vous pouvez atteindre tout ce que vous voyez dans Xenoblade Chronicles X, en exclusivité sur Wii U. Dans ce RPG de science-fiction épique, aventurez-vous dans un monde ouvert homogène et prenez les commandes d'exosquelettes cybernétiques géants appelés Skells pour explorer la planète et combattre les créatures, petites et grandes, qui vous assailliront.

Après la destruction de la Terre par l'affrontement de deux races extraterrestres avancées, les survivants de l'humanité se retrouvent obligés de l'évacuer. Ils parcourent l'espace pendant des années à la recherche d'une nouvelle planète hospitalière, quand soudain leur vaisseau, la Grande Blanche, est victime d'une panne et se crashe sur une mystérieuse planète nommée Mira, où tout reste à découvrir. Et l'aventure commence deux mois après le crash de la Grande Blanche...

Mira est une planète extraterrestre constituée de vastes océans, de plaines gigantesques, d'immenses chaînes de montagnes, de jungles exotiques et bien plus encore. Chaque région renferme ses secrets et de terribles menaces. Au cours de vos voyages, vous pourrez vous déplacer librement sur toute la surface de la planète et explorer de nombreuses zones, admirer leurs écosystèmes prendre vie sous vos yeux et affronter de gigantesques créatures inconnues afin d'obtenir de précieuses ressources. Pensez à visiter les zones à des moments distincts de la journée pour y voir des événements différents et découvrir chacune sous un nouveau jour.

Parcourez Mira en équipe, combattez de gigantesques monstres et partez à la recherche des survivants dans une vaste mission de sauvetage. Et lorsqu'il ne reste plus d'autre option que celle de se battre, engagez-vous dans des batailles en temps réel utilisant une combinaison d'attaques de corps-à-corps, d'attaques à longue portée et de coups spéciaux appelés arts. Chaque personnage possède ses propres capacités et arts, alors assurez-vous de créer une équipe homogène.

Grâce aux Skells – d'énormes exosquelettes robotisés et transformables – vous pouvez aussi explorer Mira en volant à grande vitesse et combattre de puissants ennemis ! Les Skells peuvent voler jusqu'à des lieux normalement inaccessibles, se transformer en véhicules capables d'avancer sur la terre ferme comme sur l'eau et d'infliger des dégâts à des ennemis incroyablement résistants aux armes conventionnelles.

Acceptez des missions pour progresser dans le scénario, renforcer vos liens avec vos coéquipiers ou rencontrer de nouveaux personnages. Les missions peuvent avoir pour objectif de vaincre un ennemi en particulier, de localiser des ressources rares ou de cartographier une zone inconnue, et différentes missions sont disponibles selon le moment de la journée.

Au début du jeu, vous pouvez créer votre propre avatar parmi une sélection d'options de personnalisation, dont le sexe de votre personnage, son visage, sa corpulence, sa couleur de peau, ses traits, ses cheveux, ses yeux, son maquillage et sa voix. C'est à vous de décider de son apparence de A à Z. Profitez de la multitude d'options à votre disposition pour créer un personnage auquel vous vous identifiez avant de partir explorer Mira.

Rejoignez une escouade en ligne* pour recevoir et partager des informations sur les objets, les quêtes et les secteurs où se trouvent d'autres joueurs, et même de mener des missions en coop à quatre joueurs maximum avec des membres de votre escouade. Vous pouvez également recruter les avatars d'autres joueurs et les utiliser dans le mode scénario en solo.

Découvrez les secrets de votre nouvelle planète et battez-vous pour l'avenir de l'humanité dans Xenoblade Chronicles X