Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Le chainon manquant de la saga Xenoblade enfin annoncé sur Nintendo Switch

Et oui, quand on attend Nintendo quelque part, on peut s'attendre à tout. Et quand on pense qu'aujourd'hui est le jour de l'annonce officielle de la prochaine console de Nintendo, c'est en fait celui de l'annonce d'un portage de Xenoblade Chronicles X de la Nintendo Wii U jusqu'à la Nintendo Switch. En effet, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition débarquera sur la console hybride dès le 20 mars prochain pour venir rejoindre ses petits camarades et compléter la saga Xenoblade Chronicles sur l'actuelle génération de console de Nintendo.

Un Xenoblade pour les réunir tous, vous dites ? Oui, mais seulement, Xenoblade Chronicles X débarque aussi avec des graphismes améliorés pour l'occasion et du contenu additionnel scénaristiques. On imagine sans mal un épilogue pour le titre qui viendra boucler la boucle des Xenoblade Chronicles.

Trouvez la clé de la survie dans Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition, disponible le 20 mars 2025 sur Nintendo Switch. Cette version du RPG de science-fiction épique est enrichie de graphismes améliorés et de contenus additionnels dont de nouveaux éléments scénaristiques !