Pause Lecture : La Légende Xenoblade deJérémie Priam chez Third Éditions

Vous le savez déjà sûrement puisque nous vous en avions déjà parlé mais Third Éditions vient de sortir un ouvrage dédié à la saga Xenoblade Chronicles. Dans La Légende Xenoblade, c'est pas moins de 350 pages de décryptages, d'analyses et d'historiques de la saga toute entière (incluant Xenoblade Chronicles X pile à temps pour sa ressortie prochaine) qui vous attendent. Après avoir eu la chance de vous proposer une interview exclusive de son auteur Jérémie Priam à retrouver ici, il est temps pour moi de vous parler en détail de l'ouvrage. J'ai en effet eu la chance de le recevoir gracieusement chez moi il y a quelques jours. Je remercie chaleureusement Third Éditions pour cet envoi qui m'a directement conquis grâce à sa superbe couverture signée Michael « Tetryl » Dognon (un vidéaste féru de J-RPG).

J'ai un rapport particulier avec la saga Xenoblade. Mon aventure a commencé avec Xenoblade Chronicles lors de sa sortie sur Nintendo New 3DS. Étant l'un des rares jeux exclusifs à cette console, sorte de "mid-gen" avant l'heure, je m'étais précipité dessus. Au fil d'une bonne centaine d'heures, j'ai pu explorer l'immensité de son monde et plonger dans la profondeur de son gameplay. C'était l'un de mes tout premiers J-RPG, et je pense que cette aventure restera gravée en moi à jamais.J'ai été directement fasciné par la richesse de son univers, et l'idée qu'un monde aussi gigantesque puisse tenir dans ma poche me parait encore aujourd'hui irréelle.

Xenoblade Chronicles X a été le dernier jeu que j'ai terminé sur Nintendo Wii U. Bien que je n'aie jamais été un grand amateur de méchas, j'ai apprécié l'exploration de ce monde incroyable. Cependant, je n'ai pas ressenti l'envie de replonger dans cette aventure avec la version Nintendo Switch, même si je reste curieux de découvrir le contenu supplémentaire apporté par cette nouvelle édition. Malgré tout, je garde un excellent souvenir de cette épopée.

Quelques années plus tard je me suis tourné vers Xenoblade Chronicles 2 sur Nintendo Switch. Cette fois-ci, l'expérience a été plus laborieuse. Le système des Lames, qui m'a toujours semblé être une sorte de microtransaction déguisée (bien que gratuite), ne m'a jamais vraiment convaincu. Je ne comprends pas ce choix et son côté aléatoire me rebute un peu. L'histoire m'a aussi moins touché, et ma relation avec la saga a failli s'arrêter là. Je n'ai d'ailleurs jamais ressenti l'envie de me plonger dans le DLC Torna: The Golden Country, malgré la réputation irréprochable qui le précède.

Lorsque Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est sorti sur Nintendo Switch, je n'ai pas hésité à replonger dans cette aventure grandiose. Redécouvrir cette épopée avec un regard nouveau, en maîtrisant mieux le système de combat, a été un véritable plaisir. Les ajouts scénaristiques de cette version m'ont convaincu, au point de faire de ce remaster l'une de mes experiences favorites sur Nintendo Switch.

Si j'ai toujours eu envie de jouer à Xenoblade Chronicles 3, le temps m'a toujours manqué. Car oui, mon rapport à cette saga est aussi un rapport au temps. Chaque épisode demandant une centaine d'heures pour être pleinement exploré, je ne peux pas me lancer dans une telle aventure à la légère. Lancer un Xenoblade n'est pas une décision facile à prendre pour moi. J'aime enchaîner les jeux sans m'attarder sur des expériences trop longues qui pourraient me décevoir après avoir "gâché" des dizaines d'heures. Je ne pense pas que ces heures auraient été gâchées sur Xenoblade Chronicles 3 mais je n'ai jamais trouvé le bon moment et la force mentale pour me lancer. Je me suis souvent dit que si la Nintendo Switch 2 était rétrocompatible, ce qui sera le cas, je me lancerais peut-être dans une version "upscalée" de Xenoblade Chronicles 3 pendant une période de disette entre son lancement aux grosses sorties et les jeux de Noël prochain.

Néanmoins, La Légende Xenoblade de Jérémie Priam, publié chez Third Éditions est sûrement en train de bouleverser mon planning vidéoludique. En effet, l'annonce de cet ouvrage n'a pas été une surprise, il était inévitable que Third Éditions s'attaque un jour à ce sujet et l'existence de cet ouvrage était un secret de polichinelle. Pourtant, son arrivée m'a rendu plus heureux que je ne l'aurais pensé, et je pense qu'il sort au moment idéal.

Lors de la réception de l'ouvrage, j'avais une certaine appréhension. N'ayant terminé qu'environ la moitié des épisodes de la saga, je craignais de me sentir imposteur face à cette analyse aussi exhaustive que le standard Third Édition impose au fil des ouvrages de la maison d'édition. Pourtant, à mesure que j'avançais dans ma lecture, cette appréhension a laissé place à une envie irrésistible de me plonger dans Xenoblade Chronicles 3.

Je pense sincèrement que j’avais besoin de ce livre d’analyse complet sur la saga Xenoblade pour mesurer l’ampleur de celle-ci.

Souvent, voire même quasiment à chaque foisque je lis un livre de Third Éditions, j’ai l’impression de totalement redécouvrir un jeu ou une saga de jeux vidéo, j'ai même parfois la sensation d’être complètement passé à côté du propos d’une œuvre. Mais à la lumière de cet ouvrage, j’ai vraiment eu l’impression de passer derrière le vernis J-RPG des Xenoblade. Je savais que la philosophie était au cœur de la saga, mais je n’imaginais pas à quel point.

On peut, comme moi, prendre Xenoblade pour d'excellents jeux au système bien rôdé, invitant au voyage dans des univers bien construits et portés par des histoires bien ficelées et bien narrées. Mais c’est vraiment passer à côté de la richesse des réflexions proposées par Xenoblade.

Jérémie Priam a su ouvrir des pistes, des horizons de réflexion, mais aussi les refermer avec des conclusions satisfaisantes. J’ai particulièrement apprécié son éclairage sur les questionnements autour de la nature humaine dans la saga, que l’on retrouve dès le premier épisode avec Bionis et Mekonis, la chair contre les machines. Le livre aborde énormément d'autres angles d'analyses que je m'en voudrais de divulgâcher, mais les amateurs de dilemmes moraux, de réflexions autour de la transmission aux futures générations, de quête de sagesse et d'analogie avec le mythe de la caverne de Platon vont êtres comblés. Il faudrait que chaque lycéen de terminal joue à l'intégralité de la saga Xenoblade et lise ce livre pour avoir une vague idée de ce que la philosophie peut concrétement apporter au monde et les réflexions que l'on peut avoir grâce à cette discipline trop souvent moquée. La lecture de ce livre m’a d'ailleurs donné envie de me replonger au plus vite dans l'aventure de Shulk. Plus encore, j’ai même envie de me refaire tous les Xenoblade sur Nintendo Switch dans l’ordre et avec leurs DLC. Plus tard, j’aimerais ensuite revenir à la lecture de cet ouvrage après mon marathon de la saga tant j'ai une nouvelle fois l'impression d'encore passer à côté de ce que Xenoblade veut me raconter. Je vois ce dont Jérémie Priam veut parler mais j'aimerais désormais pouvoir l'explorer moi-même. C'est comme si durant les 350 pages que l'auteur propose, celui-ci nous parle de moments mémorables que j'ai déjà vu par le passé mais que je peux redécouvrir désormais avec de nouvelles clés de compréhension. Un peu comme lire Le Petit Prince étant enfant, le relire adolescent et le redécouvrir totalement adulte. Je peux ainsi confirmer par cette expérience que les joueurs n’ayant fait qu’un Xenoblade pourront trouver leur compte dans ce livre, mais il vaut tout de même mieux être familier de la saga pour l’apprécier à sa juste valeur. Ce qui tombe bien, c’est que la lecture de ce livre vous donnera envie, comme moi, de vous lancer à corps perdu dans toute la saga, résolvant ainsi le problème.

Côté lecture, le livre reprend le schéma classique mais diablement efficace des autres ouvrages de Third Éditions, à savoir Genèse, Univers, Décryptage, tout en rajoutant entre ces deux derniers un gros chapitre dédié à la musique de la saga. J’ai pu lire ce chapitre en écoutant la sublime OST de la saga. Un véritable régal.

La Légende Xenoblade n’est pas seulement un livre d’analyse ; c’est un véritable compagnon de route pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir cette saga maintenant qu’elle est entièrement disponible sur Nintendo Switch. L’ouvrage a pris Xenoblade par la main pour lui faire atteindre sa juste dimension dans mon esprit de joueur. Je ne peux que vous recommander chaudement de vous plonger dans cette lecture passionnante, qui saura vous révéler toute la profondeur philosophique et émotionnelle de cette saga hors du commun.

La Légende Xenoblade est disponible sur le site de Third Éditions en deux exemplaires. La première, la First Print est exclusive au site de Third Éditions et propose une couverture alternartive, la lithographie ci-dessus ainsi que le livre en édition numérique au prix de 34,90 euros. La seconde édition est disponible partout au prix de 29,90 euros.

