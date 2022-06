HARVESTELLA - Square Enix s'essaye à la simulation de vie dans une nouvelle licence prévue en novembre 2022 sur Nintendo Switch

Il faut croire que les simulation de vie comme Harvest Moon, Story of Seasons et autre Stardew Valley ont inspiré bon nombre de développeurs à s'essayer au genre ces dernières années. Dernier candidat en date, Square Enix vient de surprendre les joueurs en annonçant une toute nouvelle licence : HARVESTELLA. Prenant la forme d'un mélange entre simulation de vie et RPG Fantasy comme un certain Rune Factory, ce titre nous invite à découvrir le village de Lèthe, où votre vie d'homme des champs sera tronqué par une vie d'aventurier. Attendu le 4 novembre 2022 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Notre histoire se déroule sur une planète abritant quatre cristaux géants, appelés Lumicycles. Les Lumicycles gouvernent les saisons, et apportent leur bénédiction à toute forme de vie. Pourtant, sans crier gare, leur comportement a commencé à devenir étrange. Le Quietus s'installe à chaque changement de saison. Le Quietus... La saison de la mort. Les Lumicycles brillent d'une étrange lueur et émettent de grandes quantités d'une poussière de lumière qui menace toute forme de vie. Les cultures dépérissent, et il est impossible de s'aventurer dehors. Pendant le Quietus qui nous intéresse, une personne s'effondre dans un village isolé. Il s'agit de notre protagoniste.

Une nouvelle aventure se profile lors de sa rencontre avec une jeune fille.

... Elle lui dit : « Je crois que je viens du futur... » Elle s'appelle Aria, et elle mène des recherches sur les énigmes posées par le Quietus. C'est ainsi que notre protagoniste et Aria font leurs premiers pas dans cette aventure partagée qui les mènera au cœur de la vérité de ce monde.