Mega Man Battle Network Legacy Collection - Le spin-off orienté Tactical-RPG s'offre une compilation sur Nintendo Switch

Bien qu'elle soit moins connue des fans de Mega Man, la licence orientée Tactical-RPG Mega Man Battle Network a su faire son bonhomme de chemin lors de sa sortie sur Game Boy Advance dans les années 2000. Pour le plus grand plaisir des fans, Mega Man Battle Network Legacy Collection va nous permettre de retrouver le MegaMan.EXE tiré de la série animée en compagnie de son ami Lan Hikari dans une dizaines d'opus :

Disponible dans le courant de l'année 2023 sur Nintendo Switch en version physique et dématétialisée, Mega Man Battle Network Legacy Collection pourra aussi être acheté en deux volumes distincts sur l'eShop de la console, prenant le nom de Mega_Man Battle Network Legacy Collection Vol.1 & Vol.2

L'histoire de Mega Man Battle Network se déroule dans le monde futuriste interconnecté de la Net Society, qui dépend de programmes informatiques connus sous le nom de Network Navigators (ou NetNavi en abrégé). Ils gèrent tout, du grille-pain au réseau électrique de la ville. Si cette technologie propose toutes sortes de commodités, elle a également importé une vague de cybercriminalité qui sévit à tous les niveaux de la société. Dans les jeux proposés, les joueurs incarnent Lan Hikari en utilisant leur terminal personnel et son NetNavi, MegaMan.EXE, pour affronter les coupables de ces cybercrimes. Les joueurs contrôlent MegaMan.EXE dans son exploration du réseau, ses affrontement stratégiques et son utilisation des puces de combat pour acquérir des capacités dévastatrices capables de supprimer les virus les plus sinistres.

Mega Man Battle Network Legacy Collection propose des filtres haute résolution optionnels qui permettent aux joueurs de profiter de visuels plus lissés et moins pixellisés. Les joueurs peuvent activer ou désactiver les filtres à tout moment s'ils préfèrent profiter des images originales des jeux Battle Network. Ils pourront également accéder à plus de 1 000 éléments de conception, de croquis de personnages et d'illustrations officielles inédites dans la Galerie de la collection. La section "Mystery Data" contiendra des illustrations exclusives d'événements passés et des images de produits d’époques sous licence Mega Man™. Enfin, les joueurs pourront apprécier les thèmes musicaux grâce au lecteur audio proposant plus de 180 pistes issues des dix jeux.

Restez connectés pour de plus amples informations sur la Mega Man Battle Network Legacy Collection d’ici sa sortie en 2023.