Mega Man Battle Network Legacy Collection dévoile ses fonctionnalités dans un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Spin-off débuté sur GBA, Mega Man Battle Network a su réunir son lot de fan au fil des ans. Si aujourd'hui trouver certains opus en rétrogaming n'est pas donné, Capcom nous prépare pour le mois d'avril une grosse compilation sous le nom de Mega Man Battle Network Legacy Collection. Le dernier trailer dévoilé à l'occasion du Capcom Spotlight nous propose de découvrir les nouvelles fonctionnalités embarquées dans cette compilation. Pour rappel, Mega Man Battle Network Legacy Collection sera officiellement disponible le 14 avril 2023 sur Nintendo Switch.

Le directeur Masakazu "Mr. Famous" Eguchi a partagé de nouvelles fonctionnalités dans Mega Man Battle Network Legacy Collection. Les 499 Patch Cards créées à partir de Mega Man™ Battle Network 4 seront incluses dans la collection ! Il s'agissait à l’origine de cartes physiques vendues uniquement au Japon et qui devaient être scannées pour intégrer le jeu.

Les joueurs plus intéressés par l'histoire de Lan et de son Navi MegaMan.EXE que par les affrontements avec les ennemis sur leur chemin pourront utiliser le nouveau mode Buster MAX. Ce mode multiplie les dégâts du MegaBuster de MegaMan.EXE par 100, rendant, pour ceux qui le désirent, les combats beaucoup plus simples.



En parlant d'histoire, à partir du 21 mars 2023, les deux premières saisons de la série animée Mega Man™ NT Warrior seront gratuites ! Consultez le site officiel de Mega Man Battle Network pour plus d'informations.

Il sera possible de découvrir les 10 titres majeurs de Mega Man™ Battle Network dans la compilation Mega Man Battle Network Legacy Collection sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC (Steam) dès le 14 avril 2023 ! Les précommandes sont disponibles dès maintenant pour le bundle Mega Man Battle Network Legacy Collection, qui comprend deux skins supplémentaires pour le megaman en 3D sur l'écran principal et ainsi que quatre thèmes musicaux pour le lecteur audio. Les versions numériques des volumes 1 et 2 pourront également être achetées séparément au lancement.