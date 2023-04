Nintendo Switch : les jeux à ne pas rater en avril

Si beaucoup de joueurs sont focus sur le mois de mai et la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, il serait dommage de zapper le mois d'avril . En effet, pas mal de titres sortent ce mois-ci : des "grands", des petits, des moyens... Il y en a, comme toujours pour tous les goûts. Retrouvez sur cette page une petite liste non-exhaustive des jeux à ne pas rater ce mois-ci sur Nintendo Switch

Jeux Nintendo Switch à ne pas rater - avril 2023

Déjà disponible :

Road 96: Mile 0 - le 4 avril

Prequel de Road 96, le jeu (déjà) culte de DigixArt, Road 96: Mile vous invite à retrouver Zoé découverte dans l'épisode précédent et Kaito, vu dans Lost in Harmony. le jeu est disponible uniquement sur l'eShop à 12,99€ (et à 10,00€ si vous possédez Road 96). Pour en savoir plus lire notre test complet

Vivez les événements qui ont poussé Zoé a fuir de chez elle dans Road 96. Incarnez Zoé et Kaito pour déterminer leur destin. Vous croiserez également de nombreux autres personnages de Road 96. C'est l'occasion de découvrir une autre facette de la nation en crise de Petria.

Lire aussi : La Parole aux Dév's - Road 96 Mile 0 de DigixArt

Curse of the Sea Rats – le 6 avril

Disponible en cartouche et sur l'eShop ce "metRAïdvania"(oui, c'est un jeu de mot) multiplie les aventures épiques et les phases de plateforme en solo ou à plusieurs, jusqu'à quatre, en local avec des graphismes dessinés à la main dignes d'un dessin animé. Laissant une grande liberté au(x) joueur(s) avec une une "immense carte non linéaire" et près de 300 pièces et passages à explorer, Curse of the Sea Rats est très prometteur. Le jeu est disponible à 19,99€ sur l'eShop

Ce jeu de plateformes-aventure animé à la main suit l’histoire de quatre prisonniers transformés en rats par une pirate sorcière. Affrontez des boss redoutables, découvrez des secrets et capturez celle qui vous a maudit pour récupérer votre corps d’humain aussi bien en solo qu’à plusieurs en coop locale.

GrimGrimoire OnceMore - le 7 avril

Disponible sur d'autres plateformes depuis l'été dernier, le jeu de stratégie de Vanillaware est désormais disponible sur Nintendo Switch en version boîte et sur l'eShop (à 49,99€) Vous pouvez en avoir un aperçu grâce à une démo gratuite (à télécharger ICI).

GrimGrimoire OnceMore transporte le jeu d'aventure et de stratégie classique de Vanillaware dans le présent ! Rejoignez la magicienne en herbe, Lillet Blan, à la Silver Star Tower, une célèbre académie pour magiciens. Mais les murs de la tour cachent bien des secrets : mystères, monstres et menaces rôdent. Utilisez le pouvoir de la magie pour dissiper les secrets de la tour et découvrir la vérité sur la Silver Star Tower !

A venir en avril

SHERLOCK HOLMES: The Awakened - le 11 avril

Il s'agit d'une refonte du jeu développé par le studio ukrainien Frogwares dans lequel le célèbre détective de Baker Street enquête sur le mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Exclusivement disponible sur l'eShop au prix de 39,99€

Une refonte du titre de 2008 : reconstruit de fond en comble grâce à l’Unreal Engine, The Awakened propose des graphismes et animations actuels, une trame narrative élargie, de nombreuses quêtes secondaires ainsi que de nouvelles fonctionnalités de jeu, dont celle de la folie.

TRON: Identity – le 11 avril

TRON: Identity est un visual novel ambitieux se déroulant dans l'univers du célèbre film Disney. Il s'agit d'une exclusivité Nintendo Switch, exclusivement disponible sur l'eShop au prix de 14,99€

L’avenir d’une nouvelle Grille est en jeu suite à un crime sans précédent et seul vous, un programme d'investigation chargé de découvrir ce qui s’est produit, êtes en mesure de la sauver. Prenez des décisions qui influenceront le scénario de ce visual novel prenant place dans l’univers de TRON.

Mega Man Battle Network Legacy Collection – le 14 avril

Retrouvez la série Mega Man Battle Network dans deux compilations vendues uniquement sur l'eShop au prix de 39,99€ le volume. Un pack, réunissant les deux volumes (et donc près de 10 jeux) sera aussi disponible sur l'eShop au prix de 59,99€

Les réseaux informatiques du Battle Network sont de retour ! Affrontez des programmes ennemis redoutables dans des combats électrisants et collectez de puissantes puces de combat. Mettez la main sur cette collection de 10 jeux bourrés d’action en les achetant en un pack qui les réunit tous, ou en deux volumes disponibles séparément sur le Nintendo eShop.

Minecraft Legends – le 18 avril

De l'action et de la stratégie au menu de ce nouveau jeud 'aventures Minecraft. Dispo en boutique et sur l'eShop au prix de 39,99€ ou 49,99€ avec un DLC exclusif.

Formez de précieuses alliances inattendues en motivant vos amis et guidez-les dans des combats stratégiques pour protéger la Surface de l’invasion des Piglins. Jouez en solo ou avec vos proches en multijoueur local comme en ligne, ou encore en multijoueur multiplateformes !

Disney Speedstorm – le 18 avril

Après Disney Dreamlight Valley, Gameloft offre à l'univers Disney/Pixar son Mario Kart. Au programme des courses avec Mickey, Mulan, Sulli, Jack Sparrow et cie. Comme le jeu est destiné à devenir un free-to-play mais comme, en attendant pour y jouer il faudra payer. Trois formules sont proposées. Retrouvez le détail de ces formules ICI

Sélectionnez vos meilleurs pilotes parmi une foule de personnages Disney et Pixar et foncez à toute vitesse dans ce jeu de courses et de combats. Achetez l’un des Packs Fondateurs pour jouer en accès anticipé, défier d’autres pilotes en multijoueur local comme en ligne, et préparez-vous à découvrir encore plus de contenu à venir prochainement !

Final Fantasy Pixel Remaster I - VI - le 19 avril

Les six premiers Final Fantasy reviennent sur l'eShop de la Nintendo Switch en version "pixel remaster" avec de très nombreuses options et bonus. Chaque épisode peut être acheté sur l'eShop à 17,99€ ou en pack réunissant les six opus à 74,99€ - Voir tous les détails ICI.

Les premiers Final Fantasy de retour avec de magnifiques nouveaux pixels en 2D intégralement refaits, de nouveaux effets sonores, une IU modernisée, des options de combat automatique et de nombreuses autres nouveautés.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly – le 20 avril

Préparez de nouvelles boissons chaudes pour écouter les histoires de tout nouveaux clients. Disponible uniquement sur l'eShop au prix de lancement de 13,49€ (au lieu de 14,99€ )

Le café est de nouveau ouvert ! Ressortez votre machine du placard et préparez votre sourire le plus chaleureux : vos clients sont de retour pour le deuxième épisode du simulateur de barista et de conversations à cœur ouvert.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – le 21 avril

Les remakes signés WayForward d'Advance Wars et d'Advance Wars 2: Black Hole Rising sortis au début des années 2000 sur GBA se sont faits attendre. Disponible en boutique et sur l'eShop au prix de 59,99€ . Plus de détails dans notre news dédiée

Mettez votre sens de la stratégie à l'épreuve dans des missions au tour par tour et retrouvez les deux campagnes de ces classiques de la Game Boy Advance dans des versions entièrement reconstruites. Créez vos propres cartes et défiez vos amis en multijoueur local comme en ligne !

Desta: The Memories Between – le 26 avril

Il s'agit d'un "jeu réservé à un public averti"... Mélangeant les genres, le jeu aborde "les thèmes de l'introspection, de l'anxiété, de la santé mentale, de la perte des figures parentales et de l'identité de genre". Disponible uniquement sur l'eShop.

Plongez dans un paysage onirique, revivez des souvenirs, renouez avec des amis et réparez des relations dans cette exploration d'univers surréels en mode tour par tour. Découvrez une histoire où les non-dits ont brisé des amitiés et saisissez la chance d'y remédier à travers vos rêves dans ce jeu roguelite riche en personnages forts !

Omega Strikers – le 27 avril

présenté lors du dernier Nintendo Direct (voir ici) il s'agit d'un nouveau free-to-play sur Nintendo Switch permettant de jouer au foot en se balançant de la gelée, du tofu et en tentant de balancer ses adversaires hors du terrain...

Venez à bout de vos adversaires dans l'arène et marquez des buts dans ce free-to-play en 3 contre 3 au rythme effréné. Faites équipe avec vos amis et surpassez vos rivaux grâce à vos capacités spéciales !

Notre petit tour des jeux à ne pas rater en avril sur Nintendo Switch est terminé sachant que beaucoup d'autres jeux sont prévus et susceptible de vous plaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à la compléter dans les commentaires.