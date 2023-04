Final Fantasy Pixel Remaster dévoilent enfin leur date de sortie, leurs prix et une nouvelle bande-annonce

Si Square Enix n'avait pas daigné donner une date de sortie pour sa compilation de jeux Final Fantasy Pixel Remaster, c'est désormais corrigé. Ce sera donc le 19 avril prochain que les fans de J-RPG pourront mettre leurs mains sur cette compilation des 6 premiers Final Fantasy. Nous apprenons de plus que chaque opus pourra être acheté séparément au prix de 11,99 euros pour Final Fantasy 1 et Final Fantasy 2 et 17,99 euros pour Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, Final Fantasy 5 et Final Fantasy 6. Enfin, les joueurs qui voudront s'offrir le bundle complet devront débourser 74,99 euros pour le tout (soit une remise de 20,95 euros).

Square Enix nous propose de plus une nouvelle bande-annonce pour sa compilation à voir et revoir sans modération ci-dessous. Allez-vous craquer pour cette compilation ?