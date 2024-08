FINAL FANTASY Pixel Remaster s'offre une Anniversary Edition sur Nintendo Switch

Si vous aviez loupé la sortie physique de FINAL FANTASY Pixel Remaster en 2023 car distribué en quantités infimes sur le marché européen, Square Enix a décidé de rattraper le coup en sortant une édition anniversaire sobrement intitulée FINAL FANTASY Pixel Remaster Anniversary Edition. Cette nouvelle version physique sera disponible sur Nintendo Switch et PS4 à partir du 8 octobre 2024. Les éditions PS4 seront exclusives aux enseignes Micromania, les versions Nintendo Switch quant à elles seront trouvables un peu partout. A noter que cette édition anniversaire intègrera également une planche d'autocollants.

FINAL FANTASY I-VI COLLECTION - Edition Anniversaire, comme l'édition précédente, offre des fonctionnalités uniques aux versions PS4 et Nintendo Switch, notamment la possibilité de choisir entre les bandes sonores réarrangées et originales du jeu. Le jeu propose également une option concernant la police des textes, ce qui permet de choisir entre la police standard et une variante basée sur les pixels. Des fonctionnalités de boost supplémentaires sont également disponibles, comme la désactivation des rencontres aléatoires et la personnalisation d'un multiplicateur d'expérience (de 0 à 4).

FINAL FANTASY I-VI COLLECTION - Edition Anniversaire peut être précommandé dès maintenant sur la boutique officielle Square Enix et progressivement chez les revendeurs spécialisés, au prix recommandé de 74.99 euros sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Il sera ensuite disponible le 8 octobre 2024.