Les jeux Final Fantasy Pixel Remaster se sont vendus à plus de trois millions d'exemplaires vendus

En combinant leurs ventes sur toutes les plateformes sur lesquelles ces jeux sont disponibles (Nintendo Switch, consoles PlayStation, PC et Mobile) les jeux faisant partie de la Final Fantasy Pixel Remaster se sont vendus à plus de 3 millions d'exemplaires. Disponibles depuis le 19 avril dernier sur Nintendo Switch, on peut dire que ces remakes des six premiers épisodes de Final Fantasy ont trouvé leur public en attendant les remake de Final Fantasy VIII et Final Fantasy IX. Pour fêter ces trois millions d'exemplaires vendus Square Enix a partagé un nouvel artwork remerciant les fans de leur loyauté.