Final Fantasy Pixel Remaster passe à la pesée sur l'eShop

Attendu pour le 19 avril prochain , aux prix de 74,99 euros la compilation Final Fantasy Pixel Remaster vient de dévoiler le poids de ses jeux sur l'eShop.

Final Fantasy : 612 Mégabyte

Final Fantasy II : 601 Mégabyte

Final Fantasy III : 734 Mégabyte

Final Fantasy IV : 734 Mégabyte

Final Fantasy V : 974 Mégabyte

Final Fantasy VI : 1.3 Gigabyte

La compilation entière : 5.7 Gigabyte

Pour rappel, il vous sera aussi possible d'acheter tous les opus séparément au prix de 11,99 euros pour Final Fantasy 1 et Final Fantasy 2 et 17,99 euros pour Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, Final Fantasy 5 et Final Fantasy 6. Acheter la compilation entière au prix de 74,99 euros vous permettra d'obtenir une remise de 20,95 euros.