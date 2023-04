Final Fantasy Pixel Remaster - Les 6 premiers épisodes de la saga culte de retour en versions remasterisées sur Nintendo Switch

Les fans de J-RPG rétro vont être aux anges aujourd'hui avec la sortie de la série Final Fantasy Pixel Remaster sur Nintendo Switch et PS4. Pour rappel, les épisodes I à VI de la série Final Fantasy se sont offert une version remasterisée sous l'appellation Pixel Remaster, proposant en plus d'une amélioration graphique diverses améliorations techniques, une nouvelle typographie, tout en restant le plus fidèle possible aux oeuvres originales. Chaque épisode est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch aux prix suivants :

FINAL FANTASY - 11,99€

- 11,99€ FINAL FANTASY II - 11,99€

- 11,99€ FINAL FANTASY III - 17,99€

- 17,99€ FINAL FANTASY IV - 17,99€

- 17,99€ FINAL FANTASY V - 17,99€

- 17,99€ FINAL FANTASY VI - 17,99€

Si jamais vous optez pour l'achat des 6 épisodes, le bundle est proposé au prix de 74,99€. Pour ceux ayant eu de la chance, le titre était également disponible en édition physique sur le store français de Square Enix. Pour ceux voulant absolument une version physique, il faudra se contenter pour le moment de l'import des versions asiatiques. Votre serviteur ayant lui-même fait l'acquisition d'une de ces fameuses versions, nous vous confirmerons rapidement si le Français est bien inclus dans ces versions.

Source : Nintendo