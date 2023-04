Final Fantasy Pixel Remaster - Les versions physiques asiatiques incluent les sous-titres en Français

Si vous êtes un amateur de rétrogaming ou de J-RPG en général, vous n'avez pas pu faire l'impasse sur la sortie de Final Fantasy Pixel Remaster sur Nintendo Switch. Proposé au format dématérialisé, la version physique n'a été disponible qu'en très petite quantité sur le store de Square Enix. Si vous n'avez pas eu l'occasion de mettre la main sur un exemplaire mais que vous tenez absolument à avoir une version physique, il reste encore la possibilité d'importer une version physique du marché japonais ou asiatique. Alors que nous étions encore dans le doute jusqu'à très récemment, Play-Asia a confirmé que le français (entre-autres) était bien disponible sur ces versions boîtes.

Final Fantasy Pixel Remaster has been tested on the Switch, additional language options from those listed on the box are available:https://t.co/B2u6oizEU4 pic.twitter.com/OLj0twBwbu