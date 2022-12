Final Fantasy 1 à 6 Pixel Remaster seraient sur le point de débarquer sur Nintendo Switch

Sortis sur Steam et sur Mobile en juillet 2021 , la collection Final Fantasy Pixel Remaster incluant les remakes en 2D des six premiers Final Fantasy n'avait pour l'instant pas pointé le bout de son nez sur la console la plus à même et la plus digne de les recevoir, la Nintendo Switch. Il semblerait que cette douloureuse erreur s'apprête à être corrigé car, en effet, l'ESRB (le PEGI américain) vient d'ajouter les 6 jeux à son listing de jeux Nintendo Switch et PlayStation 4.

Un gros indice que ces jeux s'apprêtent à débarquer sous peu sur l'eShop. De plus le 18 décembre prochain marque le 35e anniversaire de la saga, une bonne occasion pour Square Enix d'annoncer ces portages sur Nintendo Switch.