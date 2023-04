Disney Speedstorm - Le jeu de course de Gameloft ouvre son accès anticipé sur Nintendo Switch

A la manière de Disney Dreamlight Valley, le nouveau jeu de course de Gameloft Disney Speedstorm propose un concept original sur Nintendo Switch, une sortie en accès anticipé moyennant contribution, en attendant la version finale qui sera proposée plus tard. Tenons-nous un concurrent sérieux pour Mario Kart ? En attendant d'avoir la réponse de notre alie Arwenna dans son futur test dédié, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement de l'accès anticipé de Disney Speedstorm. Pour rappel, Disney Speedstorm est actuellement proposé avec 3 packs en accès anticipé, débloquant chacun plus ou moins de contenu (personnages, jetons, et accès aux récompenses saisonnières :

Disney Speedstorm - Pack Fondateur Standard - 29,99€

- Pack Fondateur Standard - 29,99€ Disney Speedstorm - Pack Fondateur Deluxe - 49,99€

- Pack Fondateur Deluxe - 49,99€ Disney Speedstorm - Pack Fondateur Standard - 69,99€