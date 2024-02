Disney Dreamlight Valley - Le Niveau Blagueurs ouvrira ses portes fin février sur Nintendo Switch

Si vous adorez l'univers de Monstres & Cie, la prochaine mise à jour de Disney Dreamlight Valley devrait vous plaire. Disponible à partir du 28 février 2024 , cette dernière permettra aux joueurs de franchir une nouvelle porte dans le Château des Rêves, direction le Royaume du Niveau Blagueurs où vous attendront Bob Razowski et Sulli.

En entrant dans le Royaume, les joueurs doivent apparaître sous leur jour le plus « monstrueux » pour accéder au célèbre Niveau Blagueurs et collaborer avec Bob et Sulli pour faire rire différents enfants. En plus de cette quête, les joueurs découvriront de nouvelles façons de personnaliser leur avatar, parmi lesquelles de nouvelles options de teints de peau fantastiques dans une vaste gamme de couleurs de textures. Avec ces fonctionnalités enrichies, vous pourrez puiser dans votre côté monstrueux et créer votre propre avatar inspiré de Sulli ou de Bob en arborant un bleu intégral ou en rejoignant l'équipe des verts. Vous pourrez même aller plus loin avec d'autres options cosmétiques comme les lentilles de contact, des styles d'oreilles uniques et encore plus de choix de maquillages.



Toujours dans la thématique monstrueuse de cette mise à jour, la nouvelle « Voie des étoiles des gentils monstres » apporte la beauté et la monstruosité dans la vallée avec des récompenses uniques tout droit sorties de Monstropolis, des décorations romantiques et rétro, et des styles de rêve inspirés des films pour Bob et Sulli.



Les joueurs peuvent aussi s'attendre à une actualisation intéressante de la boutique premium, avec le style Maison Taverne Le Canard boiteux, une Grenouillère de Bouh, un bar à sushis avec Chef, et plus encore !



Enfin, les joueurs peuvent s'attendre à de nouvelles améliorations du jeu Disney Dreamlight Valley dans cette mise à jour. Les joueurs pourront notamment profiter de l'amélioration tant attendue du Magasin général de Picsou et de la possibilité de changer de nom de joueur.