Disney Dreamlight Valley - L'univers de Toy Story annoncé dans la prochaine mise à jour du jeu

Disponible en accès anticipé depuis le 6 septembre sur Nintendo Switch et supports concurrents, Disney Dreamlight Valley commence lentement développer son contenu, en attendant la version free-to-play qui débarquera début 2023. A l'occasion du Disney Marvel Show qui s'est déroulé cette nuit, le titre à eu le droit à un nouveau trailer mettant en avant sa prochaine mise à jour. C'est donc le monde de Toy Story qui sera à l'honneur avec la chambre d'Andy à découvrir, les personnages de Buzz et Woody, ainsi qu'une myriade de costumes et meubles supplémentaires. Il ne tiendra qu'à vous de les inviter dans votre ville lorsque la màj sortira cet automne .

Bienvenue dans Disney Dreamlight Valley ! Montrez votre amour pour Disney avec des tenues exclusives qui célèbrent les thèmes classiques des parcs Disney, ainsi que des personnages adorés comme Mickey. Cette édition donne accès au jeu et contient des items exclusifs. Disney Dreamlight Valley est un hybride entre un simulateur de vie et un jeu d'aventure riche en quêtes, en exploration et en activités captivantes aux côtés d'amis de Disney et Pixar, anciens et nouveaux. Dreamlight Valley était jadis un havre de paix où les personnages Disney et Pixar vivaient en harmonie... jusqu'à ce que survienne l'Oubli. Des Épines nocturnes ont poussé dans toute la contrée et privé cet endroit magique de tous les merveilleux souvenirs qui y étaient rattachés. N'ayant nulle part où aller, les habitants désespérés de Dreamlight Valley se sont enfermés à double tour dans le Château des rêves. À présent, c'est à vous de découvrir les histoires de ce monde et de ramener la magie à Dreamlight Valley !