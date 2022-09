Disney Dreamlight Valley reçoit sa première mise à jour - Tous les détails

Disney Dreamlight Valley est disponible depuis quelques jours en trois éditions payantes sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. C'est, à priori, une nouvelle façon de faire : le jeu sera disponible gratuitement en 2023 mais pour toutes celles et ceux qui ne peuvent attendre, un accès anticipé permet d'y jouer dès à présent . En résumé, vous payez pour jouer à un jeu qui n'est pas tout à fait fini et qui, quant il le sera, sera gratuit. Bon, pour être honnête, le jeu ne sera jamais vraiment fini puisqu'il s'apparente à un jeu de service en direct, c'est à dire qu'il est destiné à recevoir en permanence du contenu supplémentaire (comme Fortnite, par exemple.) Quoiqu'il en soit, si vous voulez en savoir plus sur le jeu nos news précédentes et, surtout notre preview (à lire ici) devraient éclairer votre lanterne. Si vous êtes fan de l'univers Disney, et que cous faites partie des premiers acquéreurs du jeu, sachez qu'il vient de recevoir sa première grosse mise à jour qui apporte pas mal de corrections. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Pour rappel, les éditions payantes de Disney Dreamlight Valley sont disponibles depuis le 6 septembre 2022 . L'édition "gratuite" sera quant à elle disponible en 2023.

Joyeux Patch Day Villageois de la vallée !

Nous sommes à peine une semaine après le lancement de l'accès anticipé, et nous sommes heureux de partager avec vous le premier patch pour Disney Dreamlight Valley. Nous avons écouté attentivement vos commentaires partagés via les réseaux sociaux, Discord et via le service client, et nous avons résolu de nombreux problèmes connus dans ce patch. Bien que le patch soit en cours de diffusion pour tous les joueurs (veuillez vous assurer que vous êtes connecté à Internet pour le recevoir), cela peut prendre jusqu'à 2 heures pour le recevoir sur votre appareil. Nous vous recommandons de revenir de temps en temps si vous ne le voyez pas encore disponible.

Pour ceux qui jouent sur plusieurs appareils avec sauvegarde croisée : assurez-vous que toutes les plateformes sur lesquelles vous jouez ont été mises à jour avant de changer d'appareil pour éviter tout autre problème.

Veuillez consulter la liste détaillée ci-dessous de ce à quoi vous attendre du patch d'aujourd'hui :

Solde:

Taux d'apparition et tables de butin ajustés pour les objets enterrés étincelants :

- Augmentation de la plage de minuterie de réapparition.

- Réduction du nombre minimum et maximum d'objets enterrés étincelants pour apparaître à un moment donné par biome.

- Ajout d'éclats de rêve au tableau des butins de récompense.

- Chaque objet enterré étincelant a une chance de générer 1 à 2 éclats de nuit ou 1 à 2 éclats de rêve.

Tables de butin ajustées pour nourrir les créatures :

- Fleurs supprimées des tables de butin.

- Ajout d'éclats de rêve aux tables de butin lors de l'alimentation des créatures avec quelque chose qu'elles "aiment". Auparavant, il n'était possible d'obtenir des éclats de rêve qu'en nourrissant des créatures avec quelque chose qu'elles "aiment".

Tables de butin ajustées pour éliminer les épines nocturnes :

- Réduction des chances de chute de charbon.

- Augmentation des chances de chute d'éclats de rêve.

Corrections de bogues :

Général:

- Correction de l'erreur n°7, qui faisait que certains joueurs rencontraient un problème avec le jeu qui restait sur l'écran de chargement s'ils quittaient le jeu tout en ayant le buff actif "Well Fed".

- Correction d'un problème de désynchronisation de compte qui se produisait lors de la sélection de Retour à l'écran titre sur Epic Games Store.

- Correction d'un problème entraînant la désynchronisation de certains utilisateurs de leur profil en raison de la latence de connexion.

- Amélioration de la reconnexion en ligne pendant la lecture.

- Amélioration des récompenses du pack de fondateur revendiquant la précision, accordant les récompenses manquantes. Nous continuerons à surveiller ce problème et à explorer d'autres corrections de bugs si nécessaire. Si vous avez rencontré ce bogue : fermez complètement le jeu et redémarrez-le tout en étant connecté à Internet, puis vérifiez votre boîte de réception pour un nouveau message contenant vos éléments manquants.

Interface utilisateur et expérience :

- Augmentation de la taille de la police du texte sur Switch.

- Augmentation de la vitesse de chargement des menus.

La stabilité:

- Réduction de la fréquence des crashs sur Switch. Une optimisation supplémentaire viendra dans les futures mises à jour.

Quête:

- Correction d'un problème avec les objets de quête n'apparaissant pas dans le magasin de Scrooge McDuck. Si vous avez rencontré ce bogue : l'objet n'apparaîtra pas dans le magasin de Scrooge McDuck, mais apparaîtra dans un emplacement aléatoire et déverrouillé à l'extérieur du village en tant que sauvegarde. Si vous avez du mal à trouver l'article, n'hésitez pas à contacter le service client.

- Correction d'un problème avec la quête "Le petit robot timide" de WALL·E impliquant un extincteur qui ne fonctionnait pas correctement. Si vous avez rencontré ce bogue : Vous pouvez trouver un extincteur qui vous attend dans le magasin Scrooge McDuck.

- Correction d'un problème avec un objet de quête de la quête "Une maison digne d'un canard" de Donald Duck qui apparaissait dans une partie inaccessible de sa maison.

- Correction d'un problème avec la quête "Grande réouverture de Scrooge McDuck" de Scrooge McDuck dans laquelle la fabrication de pots de fleurs ne fonctionnait pas correctement. Si vous avez rencontré ce bogue : vous pouvez trouver des pots de fleurs supplémentaires juste à l'extérieur du magasin Scrooge McDuck. Supprimez-les en utilisant le mode d'édition de meubles pour créer avec eux.

- Correction d'un problème où les objets de quête étaient bloqués au fond de la grotte mystique sur la plage.

- Correction d'un problème dans lequel la quête "Expédition de pêche" de Goofy ne fonctionnait pas correctement si l'inventaire du joueur était plein.

- Correction d'un problème dans lequel un fragment de mémoire apparaissait dans une partie inaccessible de la bibliothèque Dreamlight de Merlin.

- Correction d'un problème avec la quête "What Home Feels Like" d'Elsa, dans laquelle il était possible d'attraper un hareng scintillant trop tôt dans la quête. Si vous avez rencontré ce bug : Vous pouvez maintenant attraper un autre hareng scintillant. L'autre sera retiré à la fin de la quête.

Personnalisation (Maison, Vallée, Avatar) :

- Correction d'un problème dans lequel les coffres placés dans la maison du joueur pouvaient disparaître lors de l'ajout de nouvelles pièces. Si vous avez rencontré ce bug : ajoutez un nouveau coffre artisanal à votre maison. Vos éléments qui ont disparu réapparaîtront ici.

- Correction d'un problème dans lequel les joueurs qui importaient des vêtements depuis l'outil de création d'avatar ne pouvaient pas changer de vêtements ou les vêtements apparaissaient invisibles.

- Correction d'un problème dans lequel certaines récompenses du Star Path pouvaient être acquises dans des zones du jeu auxquelles elles n'étaient pas destinées.

- Correction d'un problème avec la robe d'écume d'Ariel (récompense de l'amitié), dans laquelle elle était affichée comme invisible.

- Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas cuisiner sur le four et la hotte offerts par Remy (récompense de l'amitié).

Divers :

- Motif Miguel ajusté.

Un immense merci à tous pour leur patience en attendant ces correctifs, et à ceux qui en attendent encore d'autres. Notre équipe est consciente que ce patch ne résout pas tous les problèmes, mais sachez que nous écoutons et travaillons activement à la résolution de problèmes supplémentaires afin que chacun ait la meilleure expérience de jeu possible.

