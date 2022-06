Disney Dreamlight Valley: l'univers Disney et Pixar en accès anticipé le 6 septembre sur Nintendo Switch

QU'EST-CE QUE DREAMLIGHT VALLEY ?

Disney Dreamlight Valley est un futur jeu d'aventure et de simulation de vie free-to-play qui VOUS place au coeur d'un périple visant à restaurer un village autrefois idyllique, mais à présent désolé et envahi par les Épines nocturnes à la suite d'un événement mystérieux appelé l'Oubli. Avec votre avatar, vous devrez nouer des relations avec un ensemble de héros et de méchants Disney et Pixar afin de découvrir leurs souvenirs perdus et résoudre les mystères de la vallée, tout en laissant votre empreinte sur le territoire en personnalisant le village de vos rêves et en faisant ressortir votre style Disney ou votre passion pour Pixar.

UNE JOURNÉE DANS LA VIE DU HÉROS DU VILLAGE

Pour dévoiler les secrets de Dreamlight Valley, vous visiterez différents royaumes inspirés par une grande variété de films Disney et Pixar, mais votre voyage commencera par une quête venant de nul autre que Merlin ! Bien que vous ne sortirez pas d'épées de la roche, vous devrez être équipé pour les défis à venir. Heureusement, la vallée regorge de matériaux ! Vous devrez peut-être même aider un certain commerçant grincheux qui sera heureux de vous donner des ressources pour vos aventures (contre quelques pièces, bien sûr).

VIVEZ DANS LA MAGIE

À Dreamlight Valley, vos aventures seront aussi illimitées que vos options de personnalisation ! Vous pourrez exprimer votre passion en créant les tenues Disney et Pixar de vos rêves, ou en utilisant la vaste bibliothèque de vêtements du jeu. Votre maison et votre village ne seront pas non plus limités à une seule disposition : vous pourrez améliorer de nombreux éléments de votre monde de rêve en collectionnant de nouveaux objets et bâtiments pour vos villageois. Le jeu proposera également une liste en constante évolution de meubles et de vêtements inspirés de Disney et Pixar, des tenues urbaines à l'effigie de Mickey Mouse aux cuisines anciennes inspirées de La Reine des neiges, et plus encore.

OÙ VOTRE AVENTURE VOUS MÈNERA-T-ELLE ?

Des Hauteurs glacées à la Prairie tranquille, vous trouverez et cultiverez des ressources qui vous aideront à reconstruire le village et à rendre service à vos nouveaux voisins. En débloquant de nouveaux biomes, vous rencontrerez de nouveaux amis en cours de route et vous pourrez même les emmener avec vous pour découvrir leurs arcs narratifs uniques. Les activités telles que la pêche, le jardinage et la cuisine prendront un nouveau sens lorsque vous partagerez ces expériences avec vos personnages préférés, par exemple en préparant un plat délicieux avec Rémy de Ratatouille de Disney et Pixar ou en allant à la pêche avec Dingo.

QUELLE EST LA SUITE ?

À partir de l'été 2022, vous aurez la possibilité d'être l'un des premiers à jouer à Disney Dreamlight Valley en accès anticipé avec l'achat d'un pack de fondateur ou avec un abonnement au Xbox Game Pass avant le lancement officiel du jeu en 2023. Pendant la phase d'accès anticipé, vous serez l'un des premiers joueurs à explorer Dreamlight Valley, et obtiendrez des récompenses exclusives que vous conserverez une fois le jeu officiellement lancé l'année prochaine.

Nous espérons que vous avez apprécié cet avant-goût de Disney Dreamlight Valley !

VIVEZ DANS LA MAGIE

Jardinez avec WALL•E, cuisinez avec Rémy ou détendez-vous en pêchant avec Dingo. Votre aventure commencera dans la vallée, mais votre périple vous mènera vers l'infini et au-delà !

REDONNEZ À LA VALLÉE SA GLOIRE D'ANTAN

Libérez le Château des rêves de l'emprise insidieuse de l'Oubli, et débloquez des royaumes uniques de personnages Disney et Pixar populaires.

DÉCOUVREZ LES SECRETS DE LA VALLÉE

Débloquez de nouvelles zones et révélez des objectifs cachés au cours de votre périple pour résoudre le mystère de l'Oubli.

EMBARQUEZ POUR L'AVENTURE

Bravez les cavernes les plus profondes en relevant les défis des héros et des méchants emblématiques de Disney–qui sait qui, ou quoi... vous pourriez découvrir.

AMI OU ENNEMI, C'EST À VOUS DE DÉCIDER

Qu'il s'agisse de belles princesses ou de vilains méchants, chaque habitant de Dreamlight Valley a sa propre histoire, ses propres quêtes et ses propres récompenses.

NOUEZ DES AMITIÉS AVEC LES PERSONNAGES DISNEY ET PIXAR

Retrouvez-les chaque jour pour passer du temps ensemble et nouez des amitiés avec certains de vos personnages Disney et Pixar préférés.

EXPRIMEZ VOTRE STYLE DISNEY

Faites ressortir la princesse ou le méchant en vous, ou arborez votre plus belle tenue de fan de Disney ! Vous pouvez aussi créer vos propres modèles avec l'outil Touche de magie.

SENTEZ-VOUS COMME CHEZ VOUS

Libérez votre créativité et personnalisez votre propre maison avec des articles et du mobilier inspirés des univers Disney et Pixar.

UN JEU EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Le nouveau contenu permet d'avoir toujours quelque chose de nouveau à explorer. Laissez vos rêves vous ramener à Dreamlight Valley régulièrement pour de nouvelles aventures !

FAQ

Disney Dreamlight Valley est-il free-to-play ?

Pendant la période d'accès anticipé, les fans qui achèteront le pack de fondateur ou qui auront un abonnement au Xbox Game Pass seront les premiers à explorer Dreamlight Valley. Ils obtiendront des récompenses exclusives et des items en édition limitée qu'ils conserveront lorsque le jeu sera officiellement lancé l'année prochaine.

Après l'accès anticipé, Disney Dreamlight Valley sera free-to-play et disposera d'options d'extension payantes pour améliorer votre expérience de jeu.

Comment Disney Dreamlight Valley va-t-il respecter l'héritage des histoires de Disney ?

Le cadre de Disney Dreamlight Valley est un monde de rêve spécial, unique à chaque joueur, inspiré des films et séries Disney et Pixar. Dreamlight Valley étant un endroit si particulier, les joueurs rencontreront des personnages Disney et Pixar uniques à leur jeu, issus de leurs propres souvenirs. Il s'agit de personnages Disney et Pixar adaptés à Dreamlight Valley et à la progression de l'histoire propre au joueur.

