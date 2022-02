PlatinumGames pourrait se lancer dans les jeux de service en direct

PlatinumGames est un studio japonais majeur qui tient une place importante dans le cœur des gamers et notamment des fans de Nintendo. Le premier jeu officiel du studio est d'ailleurs une exclusivité Nintendo sortie en 2009 sur Wii, MadWorld. Depuis le studio nous a gratifié de quelques grands jeux comme The Wonderful 101, Astral Chain ou encore Bayonetta (pour ne citer que les jeux sortis sur consoles Nintendo.) Et ce mois-ci, le studio sort Sol Cresta, un "petit" shoot'em up et plus tard c ette année, c'est Bayonetta 3 qui mettra le feu, en exclusivité, à la Nintendo Switch. Le jeu devrait être l'un des évènements de l'année en s'inscrivant dans la droite ligne des épisodes précédents. Mais ce n'est pas tout puisque. PlatinumGames travaille aussi sur le mystérieux Project G.G. troisième jeu de la trilogie des super héros d'Hideki Kamiya prévue sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch... Là encore, on espère un jeu spectaculaire comme le studio en a l'habitude. Cependant, il se pourrait que Platinum Games changent, justement, ses habitudes dans les années à venir en abandonnant les "jeux classiques" pour se mettre à faire des " jeux de service en direct".

C'est en tout cas c'est que l'on comprend en lisant la traduction (par VGC) d'une entrevue donnée à Famitsu par Atsushi Inaba, le PDG de PlatinumGames au sujet du futur du studio. Il y explique vouloir , "compte tenu de l'évolution du marché actuel, se "concentrer sur la création de jeux différents du passé"; des jeux pouvant "être appréciés et aimés pendant une plus longue période." Ainsi, il faut s'attendre qu'à l'avenir les jeux du studio soient différents des titres développés jusqu'à présent "en termes de structure"...

Mais de quoi parle-t-on exactement ? Pour celles et ceux qui débarqueraient et compteraient sur leur cher Nintendo-Master pour éclairer leur lanterne, sachez qu'on parle de " jeux de service en direct" lorsqu'un jeu reçoit en permanence du nouveau contenu de façon à renouveler l'intérêt du joueur. Il s'agit souvent de jeux gratuits comme Fortnite ou Genshin Impact, mais pas forcément non plus. Contrairement à un jeu classique qui a un début, un milieu et une fin, comme un film et qui peut, à la rigueur être prolongé avec un ou plusieurs DLC, un " jeu de service en direct" n'a pas de fin. On peut jouer à l'infini pendant des années tant que le titre est soutenu et qu'il reçoit des nouveautés. Grâce aux revenus générés par le titre (par son prix de départ, ou par des microtransactions, des abonnements ou autres) les développeurs peuvent en outre constamment améliorer leur jeu, l'agrandir, le transformer... Le jeu devient un service (et son propre média) au lieu d'être un produit fini.

Alors est-ce que le Project G.G sera un " jeu de service en direct" et les futur jeux de PlatinumGames adopteront ils ce modèle qui, un jour, finira peut-être par s'imposer ? Atsushi Inaba n'en dira pas plus pour le moment et il faudra donc patienter encore un peu avant de le découvrir. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife