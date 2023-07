Disney Speedstorm devient "gratuit" en septembre

Disney Speedstorm est disponible sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch depuis le 18 avril dernier . Il s'agit en réalité d'un "accès anticipé"payant. Le jeu peut être acheté via trois packs "fondateurs" qui permettent de jouer au jeu sans attendre le moment ou il deviendra "free-to-play". C'est une tendance que l'on observe depuis pas mal de temps sur une poignée de gros jeux "gratuits". On fait payer les premiers joueurs impatients (qui essuient les plâtres) en attendant une lointaine sortie du jeu en version gratuite...

On peut cependant se demander si ce n'est pas une sécurité mis en place par les éditeurs pour éviter des échecs cuisants tout en réalisant différents tests. Ils annoncent un jeu destiné à devenir free-to-play qu'ils sortent d'abord en version payante avec du "contenu exclusif" et en cas de succès, ils jouent les prolongations. C'est le cas d'ailleurs de Disney Dreamlight Valley, développé comme Disney Speedstorm par Gameloft, sorti en "accès anticipé" le 6 septembre 2022 et qui à ce jour reste payant sans que l'on sache très bien quant il deviendra gratuit (logiquement cette année ).

Il faut dire, qu'à priori, Disney Dreamlight Valley a trouvé" son public en version payante. Il est, encore cette semaine , dans le top 3 des jeux les plus téléchargés sur l'eShop de la Nintendo Switch, là ou Disney Speedstorm n'est même plus présent dans le top 30 . Faut-il y voir un lien ? Gameloft vient d'annoncer que Disney Speedstorm pourra être joué par tous "gratuitement" dès le 28 septembre prochain .

Disney Speedstorm est actuellement en promotion sur l'eshop de la Nintendo Switch à (premier prix) 23,99€ . Plus d'infos avec notre test complet.

