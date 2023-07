Disney Dreamlight Valley - La nouvelle mise à jour Dreamsnaps est disponible

Toujours disponible en accès anticipé sur l'eShop de la Nintendo Switch, Disney Dreamlight Valley vient de s'offrir une nouvelle mise à jour. Après les personnages de Toy Story, place à la saison estivale avec Dreamsnaps. Au menu, l'arrivée d'un nouveau personnage venue tout droit du Monde de Ralph : Vanellope. Elle est accompagnée d'une myriade d'objets et surtout du concours Dreamsnaps qui vous permet de poster des photos de votre île, et de concourir contre d'autres joueurs pour élire les meilleurs clichés avec des récompenses à la clé.

Picsou prétend avoir repéré un fantôme qui apparaît et disparaît dans la vallée emblématique de Dreamlight, mais les joueurs assidus découvriront rapidement qu'il s'agit en fait de Vanellope, le personnage Disney du film Le Monde de Ralph. Il s'avère que quelque chose à propos de l'Oubli fait que les pouvoirs de Vanellope sont déréglés. Plus important encore, Vanellope affirme que son glitch lui a permis de voir d'autres mondes, en particulier d'autres vallées.



Une fois Vanellope débloquée et accueillie dans la vallée, les joueurs débloqueront également DreamSnaps, un nouveau mode de jeu compétitif amusant dans lequel les joueurs peuvent libérer leur créativité et montrer leurs talents de concepteur dans des défis hebdomadaires. Chaque défi hebdomadaire DreamSnaps proposera un thème différent et un message-guide que les joueurs devront utiliser pour sélectionner des vêtements ou des meubles existants. Les compétences des joueurs en matière de design seront mises à l'épreuve, car ils devront utiliser correctement les vêtements ou les meubles étiquetés qui correspondent au thème de la semaine. Une fois qu'ils auront envoyé leur image, les fans gagneront de la poussière de pixels, qui leur permettra de monter en niveau sur la nouvelle piste DreamSnaps et de débloquer diverses récompenses, notamment des vêtements et des meubles exclusifs, ainsi que des pierres de lune.