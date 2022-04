Disney Dreamlight Valley : quand Animal Crossing rencontre Zelda BOTW à la sauce Disney - Tous les détails

En attendant la sortie prochaine de Disney Speedstorm, un jeu de course free-to-play (voir détails ICI) Disney vient d'annoncer un nouveau jeu "gratuit" de service en direct. Développé une nouvelle fois par le studio français Gameloft, Disney Dreamlight Valley se présente comme un mélange de jeu d'aventure et de simulation; une sorte de croisement entre Animal Crossing : New Horizons et Zelda qui vous permettra de créer votre avatar et vous balader dans le monde merveilleux de Disney et Pixar, à la rencontre de Mickey, Minnie, Donald... Mais aussi de nombreux personnages issues des différentes licences de deux mastodontes dont La Reine des Neiges, Toy Story, La petite Sirène, Wall-E, Vaiana : La Légende du bout du monde, Les Mondes de Ralph, Merlin l'Enchanteur, Le Roi Lion, Ratatouille, Monstres & Cie ou encore La belle et la Bête. Tous les jours, il se passera quelque chose de nouveau et du contenu supplémentaire sera sans cesse ajouté...

Disney Dreamlight Valley est attendu en 2023 sur Nintendo switch, les Playstation et les Xbox mais aussi sur PC et MAC. Dès cet été , abonnés au Xbox Game Pass ou ceux qui achèteront un pack de fondateur auront droit à un accès anticipé (sur toutes les plateformes) avant que tout le monde puisse y jouer gratuitement en 2023. En attendant d'autres détails, retrouvez un premier trailer, quelques images et une présentation complète du jeu ci-dessous.