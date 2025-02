Disney Dreamlight Valley – Aladdin et Jasmine débarque avec la màj Histoires d'Agrabah est disponible

Nouveau Royaume et nouveaux villageois : Aladdin et Jasmine arrivent dans la vallée, et les joueurs doivent les aider à résoudre le problème du mystérieux artefact qui a fait s'abattre sur Agrabah une tempête de sable tourbillonnante. Une fois le mystère résolu, les joueurs peuvent aider les deux personnages à s'intégrer à la vie dans la vallée avec de nouvelles quêtes inédites, et également accueillir le Tapis Volant en tant que compagnon permanent.