Disney Dreamlight Valley se dévoile dans une nouvelle vidéo de gameplay

Nouveau free-to-play signé Gameloft à destination de la Nintendo Switch et divers autres supports, Disney Dreamlight Valley a eu l'occasion de refaire parler de lui cette semaine avec un nouveau trailer. Dans ce dernier, nous pouvons découvrir entre autres les options de personnalisation de nos avatars, ainsi que quelques activités que nous pourrons retrouver dans ce monde mêlant les univers de Disney et de Pixar. Attendu courant 2023 , Disney Dreamlight Valley aura également le droit à un accès anticipé le 6 septembre 2022.

QU'EST-CE QUE DREAMLIGHT VALLEY ?

Disney Dreamlight Valley est un futur jeu d'aventure et de simulation de vie free-to-play qui VOUS place au coeur d'un périple visant à restaurer un village autrefois idyllique, mais à présent désolé et envahi par les Épines nocturnes à la suite d'un événement mystérieux appelé l'Oubli. Avec votre avatar, vous devrez nouer des relations avec un ensemble de héros et de méchants Disney et Pixar afin de découvrir leurs souvenirs perdus et résoudre les mystères de la vallée, tout en laissant votre empreinte sur le territoire en personnalisant le village de vos rêves et en faisant ressortir votre style Disney ou votre passion pour Pixar.

UNE JOURNÉE DANS LA VIE DU HÉROS DU VILLAGE

Pour dévoiler les secrets de Dreamlight Valley, vous visiterez différents royaumes inspirés par une grande variété de films Disney et Pixar, mais votre voyage commencera par une quête venant de nul autre que Merlin ! Bien que vous ne sortirez pas d'épées de la roche, vous devrez être équipé pour les défis à venir. Heureusement, la vallée regorge de matériaux ! Vous devrez peut-être même aider un certain commerçant grincheux qui sera heureux de vous donner des ressources pour vos aventures (contre quelques pièces, bien sûr).