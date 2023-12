Disney Dreamlight Valley s'offre un nouveau spot publicitaire

Sorti l'année dernière en accès anticipé avant de s'offrir une versions "physique" sur Nintendo Switch (à comprendre boîte avec code de téléchargement), Disney Dreamlight Valley profite des derniers jours qui nous séparent de Noël pour mettre un peu de magie dans les yeux des joueurs avec un nouveau spot publicitaire. Se concentrant essentiellement sur l'aspect personnalisation de notre personnage, nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous.

Disney Dreamlight Valley est un hybride entre un simulateur de vie et un jeu d'aventure riche en quêtes, en exploration et en activités captivantes aux côtés d'amis de Disney et Pixar, anciens et nouveaux.

Dreamlight Valley était jadis un endroit idyllique où les personnages Disney et Pixar vivaient en harmonie... jusqu'à ce que survienne l'Oubli. Des Épines nocturnes ont poussé dans toute la contrée et privé cet endroit magique de tous les merveilleux souvenirs qui y étaient rattachés. N'ayant nulle part où aller, les habitants désespérés de Dreamlight Valley se sont enfermés à double tour dans le Château des rêves.

À présent, c'est à vous de découvrir les histoires de ce monde et de ramener la magie à Dreamlight Valley !