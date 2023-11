Disney Dreamlight Valley : DLC payant, Jack Skelligton, mode multijoueur... Toutes les nouveautés à venir

Alors que l'on sait désormais que Disney Dreamlight Valley ne deviendra finalement pas un free-to-play comme annoncé initialement (voir ici), le jeu de Gameloft vient de dévoiler ses nouveautés à venir dans un showcase spécial présenté par Kit et Krysta (de l'ancienne émission Nintendo Minute). L'occasion de découvrir les premières images du pass d'extension payant nommé "A Rift In Time " qui entraînera les joueurs sur l'île de l'éternité. Dans cette nouvelle zone, les joueurs devront manipuler le temps, découvrir de nombreux secrets, participer à de nouvelles activités et affronter Jafar avec l'aide de nouveaux amis...

A Rift in Time est la première extension payante du jeu. Elle sera découpée en trois chapitres. La première sera disponible le 5 décembre 2023 et les deux suivantes sortiront l'année prochaine au printemps et en été.

Evidemment, le jeu continuera à recevoir des mises à jour gratuites. La première arrivera le 5 décembre prochain , date de la fin de l'accès anticipé. Ce jour-là, il y aura "une ombre dans le vent"...Jack Skelligton, l'emblématique héros de Tim Burton viendra poser ses citrouilles dans le jeu.

Par ailleurs, le mode multi sera déployé. Vous pourrez alors inviter d'autres joueurs à vous rejoindre pour leur montrer votre univers, leur offrir des objets ou encore aller faire du shopping dans la boutique de Picsou. Notez que pour les fêtes, des habits et des objets spéciaux seront aussi ajoutés.

D'autres mises à jour sortiront tout le long de 2024.

Retrouvez toutes les nouveautés à venir dans Disney Dreamlight Valley avec le Showcase ci-dessous. Enjoy.

LES ÉDITIONS DU JEU DE LANCEMENT POUR LES NOUVEAUX JOUEURS SERONT DISPONIBLES LE 5 DÉCEMBRE

Les Packs de fondateur resteront disponibles jusqu'au 4 décembre. Lorsque nous quitterons l'accès anticipé le 5 décembre, nous dévoilerons de toutes nouvelles éditions. Les nouveaux joueurs peuvent choisir d'acheter le jeu de base seul (avec des pierres de lune supplémentaires) ou d'opter pour l'Édition Or, qui comprend des items cosmétiques exclusifs, l'accès à l'extension A Rift In Time et encore plus de pierres de lune supplémentaires. Veuillez prendre connaissance du contenu exact ci-dessous :

Pour remercier les joueurs de l'accès anticipé, tous les items cosmétiques uniques inclus dans la prochaine Édition Or seront offerts gratuitement à tous les joueurs qui auront acheté et récupéré un Pack de fondateur dans le jeu au plus tard le 4 décembre, quel que soit leur niveau. De plus, tous les membres fondateurs recevront également 2500 pierres de lune pour célébrer ce moment exceptionnel !

DISNEY DREAMLIGHT VALLEY : ÉDITION COZY

Un dernier mot, Disney Dreamlight Valley : Édition Cozy, l'édition spéciale exclusive aux boutiques, est maintenant disponible pour Nintendo Switch™ dans toute l'Amérique du Nord. L'Édition Cozy sortira partout dans le monde sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch™ le 10 novembre. Pour en savoir plus : https://disneydreamlightvalley.com/cozy-edition.

Au nom de toute l'équipe de Disney Dreamlight Valley, nous voulons remercier tous nos merveilleux joueurs autour du monde pour leur passion continue et effrénée. Nous sommes impatients de vous proposer des expériences encore plus magiques pour les années à venir. On se voit le 1er novembre !