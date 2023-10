Disney Dreamlight Valley : finalement le jeu ne deviendra pas un free-to-play

Disney Dreamlight Valley est sorti il y a plus d'un an en "accès anticipé" avec trois éditions payantes sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. Dès le départ, il était prévu que le jeu avait vocation à devenir, au terme de l'accès anticipé, un "free-to-play". L'accès anticipé se terminant le 5 décembre prochain , logiquement, Disney Dreamlight Valley aurait du, donc, devenir "gratuit". Mais ce ne sera finalement pas le cas. Dans une mise à jour publiée sur le site officiel du jeu, on découvre que le 5 décembre prochain, le jeu sera lancé officiellement mais qu'il ne deviendra pas un "free-to-play"- en tout cas pas dans l'immédiat. Il faut dire que le jeu de Gameloft est l'un des gros succès des derniers mois et qu'il n'y avait aucune raison de changer son modèle économique.

Ce choix garantit que Disney Dreamlight Valley pourra continuer à offrir une expérience de jeu de qualité à tous les joueurs. Il est essentiel pour nous de tenir notre promesse de continuer à proposer des mises à jour de contenu gratuites qui ajoutent des personnages, des royaumes, des vêtements et des meubles inédits ainsi que d'autres surprises dans votre vallée. Les achats nécessitant des pierres de lune resteront facultatifs, équitables et correspondront au niveau de qualité auquel les joueurs sont habitués. Les joueurs pourront toujours récupérer gratuitement des pierres de lune gratuites via les DreamSnaps et les coffres ou choisir de les acheter.

A partir du 5 décembre 2023 , de nouvelles éditions de Disney Dreamlight Valley seront disponibles. L'édition COZY (disponible aussi en version "boîte") sera disponible le 10 novembre . Voir détails ci-dessous.

LANCEMENT MONDIAL LE 5 DÉCEMBRE

L'accès anticipé a été extrêmement précieux pour toute l'équipe de Disney Dreamlight Valley. Grâce à votre enthousiasme et à votre participation au cours de l'année écoulée, nous avons eu la chance de construire le jeu auquel nous aspirions, tout en tenant compte de vos commentaires pour rendre l'expérience de la vallée encore plus magique. En réfléchissant au chemin parcouru avec vous tous, nous sommes ravis de vous annoncer que le 5 décembre, Disney Dreamlight Valley quittera l'accès anticipé.

Lors de la transition vers le lancement, les joueurs actuels conserveront leur accès au jeu, leurs pierres de lune et leurs sauvegardes.

LES ÉDITIONS DU JEU DE LANCEMENT POUR LES NOUVEAUX JOUEURS SERONT DISPONIBLES LE 5 DÉCEMBRE

Les Packs de fondateur resteront disponibles jusqu'au 4 décembre. Lorsque nous quitterons l'accès anticipé le 5 décembre, nous dévoilerons de toutes nouvelles éditions. Les nouveaux joueurs peuvent choisir d'acheter le jeu de base seul (avec des pierres de lune supplémentaires) ou d'opter pour l'Édition Or, qui comprend des items cosmétiques exclusifs, l'accès à l'extension A Rift In Time et encore plus de pierres de lune supplémentaires. Veuillez prendre connaissance du contenu exact ci-dessous :

Pour remercier les joueurs de l'accès anticipé, tous les items cosmétiques uniques inclus dans la prochaine Édition Or seront offerts gratuitement à tous les joueurs qui auront acheté et récupéré un Pack de fondateur dans le jeu au plus tard le 4 décembre, quel que soit leur niveau. De plus, tous les membres fondateurs recevront également 2500 pierres de lune pour célébrer ce moment exceptionnel !

DISNEY DREAMLIGHT VALLEY : ÉDITION COZY

Un dernier mot, Disney Dreamlight Valley : Édition Cozy, l'édition spéciale exclusive aux boutiques, est maintenant disponible pour Nintendo Switch™ dans toute l'Amérique du Nord. L'Édition Cozy sortira partout dans le monde sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch™ le 10 novembre. Pour en savoir plus : https://disneydreamlightvalley.com/cozy-edition.

Au nom de toute l'équipe de Disney Dreamlight Valley, nous voulons remercier tous nos merveilleux joueurs autour du monde pour leur passion continue et effrénée. Nous sommes impatients de vous proposer des expériences encore plus magiques pour les années à venir. On se voit le 1er novembre !