Disney Dreamlight Valley : le jeu gratuit s'offre une version eShop à 69,99€

Disney Dreamlight Valley est un jeu mélangeant la simulation de vie, les mini jeux et l'exploration dans l'univers des films Disney et Pixar, développé par le studio français Gameloft. Le titre sera disponible en téléchargement gratuit en 2023... Cependant si vous avez hâte de découvrir le jeu, sachez que vous pourrez y jouer dès le 6 septembre prochain grâce à trois éditions payantes. Une édition standard à 29,99€ , une édition Deluxe à 49,99€ et une édition Ultime à 69,99€ . Retrouvez ci-dessous le détail de ces trois éditions spéciales permettant d'avoir un "accès anticipé" au jeu.

Les éditions payantes de Disney Dreamlight Valley seront disponibles dès le 6 septembre 2022 . L'édition "gratuite" sera quant à elle disponible en 2023.

Edition standard de Disney Dreamlight Valley à 29,99€

8000 pierres de lune* (monnaie du jeu)

Un accès anticipé à Disney Dreamlight Valley

2 items à porter et 9 items de décoration

3 motifs de design**

Edition Deluxe de Disney Dreamlight Valley à 49,99€

14 500 pierres de lune* (monnaie du jeu)

Un accès anticipé à Disney Dreamlight Valley

Tous les items cosmétiques de l'édition Standard

Un compagnon animal tortue de mer céleste et 7 items à porter

10 items de décoration

3 motifs de design**

Un pull et un serre-tête à oreilles donut de Mickey De luxe

Edition Ultime de Disney Dreamlight Valley à 69,99€

20 000 pierres de lune* (monnaie du jeu)

Un accès anticipé à Disney Dreamlight Valley

Tous les items cosmétiques des éditions Standard et De luxe

Un compagnon animal renard royal et 4 items à porter

15 items de décoration

3 motifs de design**

Un pull et un serre-tête à oreilles donut de Mickey Ultime