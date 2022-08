Disney & Marvel Games Showcase annoncé le 9 septembre

Le 9 septembre prochain , Disney et Marvel diffuseront un showcase spécial pour présenter leurs prochains jeux à venir. Au programme, Disney Dreamlight Valley , Marvel's Midnight Suns, Disney Speedstorm et d'autres jeux issus des studios Disney / Pixar, LucasFilm Games, Marvel Games et 20th Century Games. Evidemment, on espère des surprises... En attendant retrouvez le trailer d'annonce du Disney & Marvel Games Showcase ci-dessous et rendez-vous le mardi 9 septembre 2022 à 22 heures (heure de Paris).