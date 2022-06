Disney Speedstorm : le "Mario Kart" de Disney Pixar dévoile sa piste en noir et blanc inspirée du premier Mickey

Annoncé lors du dernier Nintendo DIRECT (voir ici), Disney Speedstorm continue de faire les présentations en attendant sa sortie cet été. Pour rappel, il s'agit d'un Mario-Kart-like signé Gameloft dans lequel les stars des studios Disney et Pixar se livrent à des courses de karts endiablées sur des circuits tirés des classiques des deux studios. Ainsi, aujourd'hui Gameloft nous invite à découvrir la course "silver screen" inspirée par Steamboat Willie, le tout premier animé de Mickey; une course en noir et blanc dont vous pouvez avoir un aperçu avec la vidéo ci-dessous. En prime, retrouvez la présentation complète du jeu.

Pour rappel, Disney Speedstorm est attendu cet été sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch.