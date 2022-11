Disney Dreamlight Valley reçoit une grosse mise à jour - Tous les détails

Disney Dreamlight Valley est actuellement disponible sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch en trois éditions payantes sachant que le jeu sera téléchargeable gratuitement, plus tard, en 2023. Mélangeant les genres, le jeu est constamment mis à jour et reçoit régulièrement de nouveaux contenus comme tout bon jeu de services en direct. Récemment, ainsi, le Royaume de Scar a ajouté une nouvelle aventure avec le méchant emblématique du Roi Lion- voir notre avis ICI. Aujourd'hui, le jeu reçoit une "grosse" mise à jour qui apporte pas mal de corrections et de "changements". Pour en savoir plus, retrouvez le détail de cette mise à jour ci-dessous. Notez que pour Halloween, le jeu propose aussi "La voie des étoiles des méchants" pour une durée limitée.

Pour rappel, les éditions payantes de Disney Dreamlight Valley sont disponibles depuis le 6 septembre 2022 . L'édition "gratuite" sera quant à elle disponible en 2023. Pour en savoir plus sur le jeu voir, nos news précédentes et, surtout lire notre test du jeu.

Notes de mise à jour du correctif du 31 octobre

Joyeux Patch Day Villageois de la vallée !

Nous sommes ravis de voir que vous êtes si nombreux à profiter de vos nouvelles expériences dans la vallée avec Scar ! Depuis la sortie de Scar's Kingdom, nous avons écouté attentivement les commentaires que vous avez partagés via les médias sociaux, Discord et le service client, et nous sommes heureux de partager aujourd'hui des correctifs pour un certain nombre de ces problèmes notables.

Bien que le patch soit en cours de diffusion pour tous les joueurs - assurez-vous d'être connecté à Internet pour le recevoir - cela peut prendre jusqu'à 2 heures pour le recevoir sur votre appareil. Nous vous recommandons de vérifier de temps en temps si vous ne le voyez pas encore disponible.

Comme pour toutes les mises à jour, nous exhortons tous les utilisateurs de Cloud Save à s'assurer que vos sauvegardes actuelles sont correctement sauvegardées dans le cloud avant de changer de plateforme sur laquelle vous jouez.

Veuillez consulter la liste détaillée ci-dessous de ce à quoi vous attendre du patch d'aujourd'hui :

Améliorations & Optimisation :

Amélioration des performances et de la stabilité sur Xbox.

Ajout d'un avertissement de saisie pendant la séquence de démarrage du jeu.

Ajout d'une bascule dans le menu Paramètres pour supprimer les effets flash du jeu. Cela impactera :

Actif visuel d'éclairage qui clignote pendant les orages

Effet clignotant blanc dans les nuages ​​pendant les orages (les orages apparaîtront comme des averses de pluie régulières et continueront d'être surveillés)

Effet clignotant après avoir réussi à attraper un poisson

Ajout d'une bascule dans le menu Paramètres pour supprimer les effets de tremblement de l'écran dans le jeu. Cela impactera :

L'écran tremble après avoir réussi à attraper un poisson

L'écran vacille en attendant pendant l'action de pêche

Écran tremblé lors de l'exécution de l'action minière

L'écran tremble lors de l'exécution de l'action de creusement

Veuillez noter que nous continuerons à suivre de près les discussions de la communauté pour déterminer si des effets ou des instances supplémentaires doivent être ajoutés à ces bascules.

Effet d'épuisement supprimé.

Amélioration de la clarté de la description de l'objectif de la quête de l'histoire du plateau ensoleillé impliquant la racinette.

Corrections de bugs :

Correction du bloqueur de quête pour la quête "Restoring The Sunstone" de Mother Gothel. Nous reconnaissons que le correctif précédent n'a pas résolu le problème pour tous les joueurs, nous continuons donc à surveiller de près ce correctif pour voir son impact sur la communauté.

Correction d'un problème empêchant les villageois d'accepter des repas à Chez Remy.

Correction du motif du château sur le t-shirt Disney Castle.

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de ramasser certains objets au pied des palmiers sur Dazzle Beach.

Correction de la table de fantaisie sur le thème de Toy Story pour permettre aux objets placés dessus d'être ramassés.

Déplacement d'une lampe dans la maison de Mickey pour éviter que des objets ne restent coincés derrière.

La quête et les cadeaux de Scar's Friendship ne seront désormais disponibles qu'après avoir terminé la quête d'histoire du plateau ensoleillé.

Les récompenses d'Halloween acquises auprès de Dreamlight Duties peuvent désormais être correctement achetées à nouveau auprès de Scrooge's Delivery.

Appuyer sur "B" (Cercle) saute désormais correctement les boîtes de dialogue.

Le service Dreamlight "Trick or Treat" nécessite désormais correctement d'offrir des bonbons aux personnages.

L'arbre palmé dans le chemin des étoiles des méchants se trouve désormais dans la catégorie Feuillage du menu Garde-robe.

Diverses améliorations du service en ligne.

Le poêle volcanique de Scar nécessite désormais du charbon pour cuisiner.

Le réchaud volcanique de Scar peut maintenant être sélectionné après avoir été placé dans le monde.

Le menu Collection se mettra désormais à jour correctement après avoir collecté des objets.

Remplacement de la couleur de l'objet Amitié de niveau 10 de Moana par la palette de couleurs prévue.

Merci encore à tous ceux qui ont pris le temps de partager leurs expériences avec le jeu et de signaler les problèmes via le service client ! Votre soutien fait partie intégrante du processus d'identification et de résolution de ces bogues, nous apprécions donc votre soutien et votre patience alors que nous travaillons à la meilleure expérience de jeu possible !