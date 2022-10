Disney Dreamlight Valley - ArwennaVampyr vous livre ses impressions concernant la màj "Le Royaume de Scar"

Disney Dreamlight Valley, disponible depuis le 6 septembre en early access payant, s’est vu offrir une nouvelle mise à jour depuis ce 19 octobre. Cette dernière ajoute au jeu un nouveau personnage dont nous avions déjà pu avoir un aperçu lors de l’annonce du Disney Marvel Show (article disponible ici), il s’agit du lion régicide Scar ! Encore un peu de patience concernant Buzz et Woody qui ne vont pas tarder à faire leur entrée dans le monde de Disney Dreamlight Valley un peu plus tard dans l’année. Après quelques heures passées sur la nouvelle mise à jour, nous pouvons déjà donner quelques informations concernant celle-ci. Dès le lancement du jeu, une cinématique nous indique qu’un lieu encore bloqué sur le Plateau du Soleil est enfin disponible à l’exploration. C’est bien sûr à l’intérieur que Scar sera là. Il se fera une joie de se plaindre à cause du temps passé avant que vous ne daigniez venir le libérer… Outre ce nouveau lieu, une mine sera également disponible, apportant de nouveaux composants pour le craft ainsi que de nouvelles pierres précieuses, 5 en plus au total. Sans parler de nouvelles quêtes pour la suite du fil rouge du jeu.

Notons également la présence de nouveaux compagnons dans les terres oubliés. Bien que les corbeaux étaient déjà affichés dans la section “bestioles” dans l’onglet collection, ces nouveaux oiseaux ne sont visibles que depuis cette nouvelle mise à jour. Nous pouvons aussi vous informer que 11 nouvelles recettes d’artisanats sont arrivées ainsi que 18 nouveaux vêtements et 24 meubles. Une mise à niveau de votre appareil photo est également de mise. En plus de choisir un cadrage plus large, vous pouvez changer votre pose, votre expression faciale, l’effet de la photo et également ajouter un cadre. Tous vos nouveaux selfies pourront être partagés à tous vos amis grâce à l'ajout d’un QR code à scanner avec votre mobile.

Certains d’entre vous savent certainement qu’Halloween bat déjà son plein au sein des parcs d'attractions Disney, quoi de plus normal donc qu’avec cette nouvelle mise à jour, de nouvelles quêtes événement arrivent. Sur le thème des méchants des univers Disney, réalisez des quêtes sans cesse renouvelées pour gagner des citrouilles. Cette monnaie temporaire vous permettra d'obtenir de nombreux vêtements, meubles et décalcomanies pour personnaliser vos créations. Bien évidemment, si vous souhaitez obtenir plus de récompenses il vous faudra payer les 2 500 lunes pour obtenir le pass premium et pouvoir ainsi acheter l’intégralité des items du moment ! Mais avec cette nouvelle mise à jour majeure, le réseau semble être saturé, et à de nombreuses reprises vous vous retrouverez à jouer en hors ligne... De nouvelles quêtes, un nouveau personnage et un nouvel événement, voilà de quoi repartir sur le jeu en attendant la nouvelle mise à jour pour l’univers de Toy Story !