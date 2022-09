Nintendo Switch : les temps forts à ne pas manquer en septembre

C'est la rentrée. Hourra. Après un été, malgré tout assez chargé, Nintendo se prépare à tirer ses premières cartouches pour la fin de l'année en commençant avec Splatoon 3, LE mastodonte du mois sur Nintendo Switch. Mais la petite console hybride a plus d'un tour dans sa sacoche et pour s'en convaincre, nous vous invitons à découvrir ci-dessous, les temps forts du mois sur Switch. Un programme loin d'être exhaustif d'autant plus qu'on espère un Nintendo Direct rajoutera d'ici peu de nouveaux titres dont certains seront peut-être, comme souvent, disponibles dans la foulée (voir ici toutes les rumeurs.) En attendant, retrouvez cette petite sélection du mois.

A ne pas manquer aussi :

A la base, il s'agit d'un jeu de combat réunissant les héros du manga culte d'Hirohiko Araki sorti en exclusivité sur PS3, en 2013 . Moins de dix ans plus tard, Bandai-Namco le ressort de ses tiroirs pour lui offrir une version remasterisée avec près de 50 combattants issus de tous les arcs de la série. Gameplay ajusté et nouveaux modes devraient faire de cette version, la version définitive du jeu. VOIR TOUS LES DETAILS ICI

Ron Gilbert est un scénariste et concepteur de jeux vidéo qui fait partie des grands noms du secteur. On le retrouve notamment au générique des grands jeux de LucasArts des années 80/90 : Maniac Mansion, Day of Tentacle et Monskey Island. Des titres dont la simple évocation fait briller des petites étoiles dans les yeux des joueurs qui y ont joué à l'époque de leur sortie (ceux qui sont encore en vie, bien sûr.) Alors lorsqu'on apprend que Ron Gilbert a repris du service pour nous offrir une "vraie" suite à The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge, on ne peut qu'être prêt à repartir à l'abordage ! Voir les détails ICI.