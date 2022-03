JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R : cet automne sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

Bandai-Namco vient d'annoncer l'arrivée cet automne sur PC et consoles de JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, tiré du célèbre manga créé à la fin des années 80 par Hirohiko Araki. Il s'agit en réalité de l'adaptation d'un jeu de combat ayant fait les beaux jours de la Playstation 3 en 2013 et qui se présente comme le plus grand jeu de la franchise avec près de 50 combattants issus de tous les arcs de la série. Proposant de nouveaux graphismes adaptés au style de l'anime, des ajustements de gameplay et de nouveaux enregistrements audio avec les voix des doubleurs originaux de la série, JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R s'annonce comme l'expérience JoJo ultime ! Retrouvez ci-dessous un premier trailer et une présentation du jeu.

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R est attendu cet automne sur sur Steam, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

Tous les JOJO s'unissent ! Battez-vous pour votre destin !

JoJo's Bizarre Adventure est surtout connu pour ses héros charismatiques qui laissent tomber des slogans inoubliables (« yare yare daze… ») et exécutent des mouvements exagérés alors qu'ils se frappent en utilisant des arts martiaux et des compétences surnaturelles.



Maintenant, vous aussi, vous pouvez vous battre avec vos personnages préférés dans JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R ! Le plus grand jeu de la franchise, All Star Battle R rassemble 50 personnages de chaque arc d'histoire.



Avec des modes de jeu spéciaux, vivez des batailles populaires de chaque histoire et voyez des héros de différents univers interagir pour la première fois !

Des visuels époustouflants authentiques au style d'Hirohiko Araki

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R capture les expressions passionnées des personnages qui sont JoJo vintage, vous permettant de découvrir l'univers JoJo avec des images puissantes comme si le manga d'Hirohiko Araki avait pris vie.



Déplacez librement les personnages créés par Hirohiko Araki de vos propres mains et sentez-vous comme si vous étiez à l'intérieur du manga où les graphismes et le texte se rencontrent pour invoquer la caractéristique "ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ".

50 personnages jouables de tous les arcs JoJo

Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO, Jolyne Cujoh et bien d'autres personnages de JoJo's Bizarre Adventure se rassemblent sur plusieurs générations !



Avec 50 personnages jouables de tous les arcs, vous pouvez vivre des batailles populaires de chaque histoire et voir des personnages de différents univers interagir pour la première fois !

Une toute nouvelle expérience JoJo

La conception du jeu de JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R a été révisée à partir du système de combat JOJO original avec des ajustements du rythme de combat et l'ajout d'arrêts et de sauts.



Avec de nouveaux enregistrements audio des acteurs de la voix de l'anime ainsi que des graphismes mis à jour pour s'adapter au style artistique de l'anime, l'atmosphère complète de la série animée est réalisée !