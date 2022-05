JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R sortira début septembre 2022 sur Nintendo Switch

Annoncé en mars dernier par Bandai Namco, le jeu de combat JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R revient aux nouvelles avec un tout nouveau trailer, accompagné d'une date de sortie. Préparez vos Stands, les combats débuteront à partir du 2 septembre 202 2.

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R™, le jeu de combat au style anime et aux combattants mémorables sortira le 1er septembre sur PC et le 2 septembre sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, et Nintendo Switch. Un nouveau trailer est disponible et présente quatre nouveaux personnages de la franchise JoJo’s Bizarre Adventure - Robert E. O. Speedwagon, Mariah, Pet Shop et Diego Brando – visibles in-game pour la première fois.