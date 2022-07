JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R dévoile 3 personnages supplémentaires dans un nouveau trailer

Avis aux amateurs de Stands et de personnages au look extravagant, JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R s'apprête à s'offrir une petite virée sur Nintendo Switch et supports concurrents le 2 septembre 2022 . Avec plus de 50 personnages au casting, Bandai Namco nous offre ce jour un nouveau trailer mettant en avant quelques combattants issus de Diamond Is Unbreakable (4e partie), Stone Ocean (6e partie) et JoJolion (8e partie). De plus, 3 nouveaux personnages jouables sont également annoncés à la fin de ce trailer :

Yukako Yamagishi de Diamond Is Unbreakable

Jotaro Kujo (4e partie) de Diamond Is Unbreakable

F.F. de Stone Ocean