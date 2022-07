FIFA 23 Édition Essentielle - Une simple mise à jour de FIFA 22 en approche sur Nintendo Switch - Tous les détails

EA vient d'officialiser l'arrivée de FIFA 23 Édition Essentielle sur Nintendo Switch à la rentrée. Pas de miracle cependant puisque le jeu, "Edition Essentielle" oblige, se contentera du service minimum sur Nintendo Switch. En gros, c'est le même jeu que les années précédentes si ce n'est que les équipes et les maillots ont été mis à jour. Il faut s'attendre aussi à quelques petits changements cosmétiques mais c'est tout. Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous la présentation du jeu ainsi que les captures d'écran de sa fiche eShop.

FIFA 23 Édition Essentielle sortira le 30 septembre 2022 . Sur l'eShop, le jeu coûtera 39,99€ et pèsera près de 13,6 Go .

FIFA 23 Edition Essentielle propose les maillots, les clubs et les effectifs les plus à jour des plus grands championnats. Cette version proposera aussi les clubs féminin, quelques-uns des plus célèbres stades du monde, dont de tout nouveaux, une identité visuelle mise à jour et un nouvel ensemble de présentation de télévision.

FIFA 23 Édition Essentielle proposera les mêmes fonctionnalités que FIFA 22 - Édition Essentielle​ sans nouveautés ou améliorations notables

Les modes suivants seront présents dans FIFA 23 Édition Essentielle avec les mêmes fonctionnalités que FIFA 22 - Édition Essentielle

Coup d'envoi

Mode Carrière

Compétitions – Sous licence et personnalisées dont l’UEFA Ligue des Champions

Coupe internationale féminine

Jeux techniques

Saisons et Matchs amicaux en ligne

Saisons locales

FIFA 23 Édition Essentielle proposera un certain nombre de campagnes FUT pendant toute la saison :

Tâches Manager

Saisons joueur solo et en ligne

Compétitions joueurs solo et en ligne

Draft joueur solo et en ligne

Match simple en ligne

Défis Création d'équipe

Ce jeu inclut des achats intégrés facultatifs de devise virtuelle pouvant servir à acquérir des éléments de jeu virtuels, dont une sélection aléatoire d’éléments de jeu virtuels.

Le jeu nécessite un téléchargement d’au moins 14 Go via une connexion Internet. Vous devrez peut-être également créer ou associer un compte Nintendo. Une carte microSD peut être requise en fonction de votre espace de stockage.