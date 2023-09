Les jeux FIFA disparaissent des boutiques en ligne et ne sont plus téléchargeables sur l'eShop

Une page se tourne. Comme vous le savez peut-être, la célèbre série de jeux de foot FIFA fait peau neuve. EA a décidé de s'affranchir de la Fédération Internationale de Football Association (la FIFA) en créant une nouvelle plateforme "indépendante" nommée EA SPORTS FC. Le premier jeu sort cette semaine sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch et pour l'occasion, on découvre que les stores en ligne du PC et des consoles ne listent plus les jeux FIFA de leurs catalogues. Il y a peu, FIFA 23 Édition Essentielle réussissait à se faufiler dans le classement des meilleures ventes de l'eShop de la Nintendo Switch (principalement grâce à des promotions) mais cela n'arrivera plus.

Probablement pour des questions de droits, les jeux FIFA ont donc été retirés des boutiques en ligne comme Steam ou l'eShop même si évidemment les jeux restent re-téléchargeables pour tous ceux qui les ont déjà acheté. Par ailleurs, les deux derniers opus restent accessibles via l'application EA Play.

Pour rappel, EA SPORTS FC 24 est attendu officiellement le 29 septembre 2023 et, pour la première fois sur Nintendo Switch le jeu inclura tous les modes et utilisera le moteur Frosbite.

EA's annual football game, now called EA FC, no longer sports the FIFA name in its title. All prior entries in the series have been delisted from all major storefronts.



Every FIFA title from 14 up to 23 can't be purchased anymore. FIFA 22 & 23 can still be played via EA Play. pic.twitter.com/VupU3Off44