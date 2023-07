Nintendo Switch : FIFA 23 à 9,99€ et NBA 2K23 à 7,49€ sur l'eShop

Alors que le Festival du Multijoueur s'apprête à être lancé sur Nintendo Switch (voir ici) on découvre que deux jeux multi sont déjà en promotion sur l'eShop de la console de Nintendo avec des remises inédites. Il s'agit de FIFA 23 Édition Essentielle et de NBA 2K 23. En même temps d'ici peu , les deux jeux seront "obsolètes" et remplacés par leur version 2024 . Pour autant, si ces deux jeux, ou l'un d'eux vous a toujours fait de l'œil, c'est peut-être un bon plan et le bon moment. FIFA 23 Édition Essentielle est donc actuellement à 9,99€ et NBA 2K23 à 7,49€.

Alors, allez-vous franchir le pas ou, une nouvelle fois, passer votre tour ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Lire aussi :