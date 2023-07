EA SPORTS FC 24 : Prix, poids et trailer de la version Nintendo Switch du nouveau Fifa - Tous les détails

Le célèbre licence Fifa fait peau neuve cette année, ou presque puisqu'elle change de nom. Pas de Fifa 2024 donc, à la rentrée sur nos consoles mais EA SPORTS FC 24. Présenté comme "le jeu de football le plus réaliste jamais créé" grâce au moteur Frostbite, EA SPORTS FC 24 aura évidemment droit à une version Nintendo Switch. Même si les versions de Fifa ont toujours été, jusque là, "allégées" par rapport aux autres et même considérées comme des version au rabais, elles ont néanmoins toujours trouvé leur public sur la console de Nintendo. Evidemment, il faudra voir ce que la version Switch de EA SPORTS FC 24 vaudra manette en main mais cette fois-ci la version Switch aura droit à l'expérience "Ultimate Team". de plus comme els autres, elle utilise le moteur Frostbite. En attendant, retrouvez le détail de cette version ci-dessous, des captures d'écran de la fiche eShop du jeu ainsi qu'un premier trailer publié par Nintendo. Notez qu'elle nécessitera près de 31 Go de téléchargement sur l'eShop. A sa sortie le jeu coûtera près de 59,99€ .

EA SPORTS FC 24 sera disponible le 29 septembre 2023 sur PC et consoles.

"EA SPORTS FC 24 marque une nouvelle ère dans The World's Game (le jeu Universel) : plus de 19 000 joueurs sous licence, plus de 700 équipes et plus de 30 compétitions forment le jeu de football le plus réaliste jamais créé Plongez au cœur du jeu grâce à des technologies de pointe qui apportent un réalisme sans précédent lors de chaque match : les Styles de jeu optimisés par Opta et un moteur de jeu Frostbite™ repensé sont au cœur d'EA SPORTS FC™ 24 sur Nintendo Switch™ pour la première fois dans l'histoire d'EA SPORTS™ Les Styles de jeu redéfinissent les athlètes grâce à la transformation des données Opta et d’autres sources en capacités signatures qui renforcent le réalisme et la singularité de chacun Totalement repensé, le moteur Frostbite™ permet de retranscrire The World's Game (le jeu Universel) avec un réalisme saisissant pour renforcer le caractère immersif de chaque match EA SPORTS FC 24 vous propose également une expérience Ultimate Team™ complète sur Nintendo Switch™: créez des légendes de clubs et faites progresser votre effectif avec les nouvelles Évolutions Ultimate Team™ et alignez des joueuses sur le terrain aux côtés des hommes pour créer votre équipe de rêve Testez vos talents dans Rivals et hors-ligne dans les Clashs d’équipes, affrontez l'élite dans Champions, remplissez des objectifs et disputez des Matchs amicaux sans pression Ou bien foncez sur le terrain dans Clubs et VOLTA FOOTBALL, personnalisez votre pro et jouez avec vos amis tout au long de l’année EA SPORTS FC 24 est le prochain chapitre d'un avenir du football encore plus innovant Le jeu nécessite le téléchargement de 31 Go de données au minimum avec une connexion Internet. Vous devrez peut-être également créer ou associer un compte Nintendo. Une carte microSD (vendue séparément) peut être requise en fonction de votre espace de stockage. La configuration requise de l’espace de stockage peut changer"

