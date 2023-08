EA Sports FC 24 : première séquence de gameplay de la version Nintendo Switch du nouveau Fifa

Cette année , la célèbre licence de foot Fifa fait peau neuve et change de nom. A la place de Fifa 2024, les fans vont pouvoir découvrir EA SPORTS FC 24. Pas de gros changements dans le fond, si ce n'est que cette année , la Nintendo Switch ne devrait pas rester sur le banc de touche. En effet, après des années de versions au rabais, il semblerait qu'EA se soit retroussé les manches pour offrir aux possesseurs de Nintendo Switch la même expérience de jeu que les autres.

Développé pour la première fois avec le moteur Frosbite, la version Switch devrait donc inclure tous les modes et options disponibles dans les autres versions à l'exception du cross-play. Si on attend de voir ce que cela va donner, manette en main, un joueur du nom de Aisac d1H3 vient de poster une vidéo montrant du gameplay du jeu tournant sur l'écran d'une Nintendo Switch - Modèle OLED. Retrouvez cette vidéo ci-dessous. Notez qu'il ne s'agit pas du jeu final mais d'une béta fermée qui s'est déroulée hier. Cependant, cela donne (peut-être) une première idée de ce qui nous attends. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez (sachant que la vidéo risque d'être supprimée, les joueurs n'étant pas supposés partager des vidéos de la béta du jeu)

EA SPORTS FC 24 sera disponible le 29 septembre 2023 sur PC et consoles. Pour avoir tous les détails (prix, poids eShop, etc) rendez-vous dans notre news spéciale.

"EA SPORTS FC 24 marque une nouvelle ère dans The World's Game (le jeu Universel) : plus de 19 000 joueurs sous licence, plus de 700 équipes et plus de 30 compétitions forment le jeu de football le plus réaliste jamais créé

Plongez au cœur du jeu grâce à des technologies de pointe qui apportent un réalisme sans précédent lors de chaque match : les Styles de jeu optimisés par Opta et un moteur de jeu Frostbite™ repensé sont au cœur d'EA SPORTS FC™ 24 sur Nintendo Switch™ pour la première fois dans l'histoire d'EA SPORTS™

Les Styles de jeu redéfinissent les athlètes grâce à la transformation des données Opta et d’autres sources en capacités signatures qui renforcent le réalisme et la singularité de chacun

Totalement repensé, le moteur Frostbite™ permet de retranscrire The World's Game (le jeu Universel) avec un réalisme saisissant pour renforcer le caractère immersif de chaque match

EA SPORTS FC 24 vous propose également une expérience Ultimate Team™ complète sur Nintendo Switch™: créez des légendes de clubs et faites progresser votre effectif avec les nouvelles Évolutions Ultimate Team™ et alignez des joueuses sur le terrain aux côtés des hommes pour créer votre équipe de rêve

Testez vos talents dans Rivals et hors-ligne dans les Clashs d’équipes, affrontez l'élite dans Champions, remplissez des objectifs et disputez des Matchs amicaux sans pression

Ou bien foncez sur le terrain dans Clubs et VOLTA FOOTBALL, personnalisez votre pro et jouez avec vos amis tout au long de l’année

EA SPORTS FC 24 est le prochain chapitre d'un avenir du football encore plus innovant

Le jeu nécessite le téléchargement de 31 Go de données au minimum avec une connexion Internet. Vous devrez peut-être également créer ou associer un compte Nintendo. Une carte microSD (vendue séparément) peut être requise en fonction de votre espace de stockage. La configuration requise de l’espace de stockage peut changer