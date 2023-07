EA Sports FC 24 inclura tous les modes sur Nintendo Switch et sera proche des versions Xbox One / PS4 - EA parle d'une "énorme réussite"

Après des années de portages "fainéants" , il se pourrait bien que la Nintendo Switch accueille cette année enfin un "vrai" Fifa ou presque- la licence changeant de nom cette année. En tout cas, les joueurs veulent y croire. En effet, pour la première fois, la version Nintendo Switch utilisera le moteur Frosbite et aura droit aux même modes que les autres dont "Ultimate Team". Il y aura bien quelques concessions à commencer par le cross-play mais globalement l'expérience sera la même. Dans un entretien accordé à IGN, John Shepherd, vice-président et producteur exécutif chez EA, a expliqué à quel point la version Nintendo Switch était "un grand projet" et l'aboutissement d'un travail de plusieurs années. Apparemment tout le monde est très enthousiaste et emballé par le résultat et John Shepherd pense que c'est, honnêtement, "une grande réussite". En attendant de pouvoir le vérifier, retrouvez les déclarations de monsieur Shepherd ci-dessous.

Il y aura tous les modes de jeu. Il est plus représentatif du gameplay de la Xbox One et de la PS4 que de celui de la PlayStation 5, la dernière génération. Il y a quelques différences, juste à cause du matériel, mais le jeu fonctionne très bien Cela fait plusieurs années que nous essayons de faire en sorte que le jeu fonctionne parfaitement sur la Switch Nous l'avons examiné avec Nintendo il n'y a pas si longtemps. Tout le monde est très enthousiaste à ce sujet. Il s'agissait d'une collaboration non seulement avec FC, mais aussi avec l'ensemble d'EA. Nous avons dû obtenir beaucoup de soutien de Frostbite pour que tout fonctionne sur Switch. C'est une grande réussite, honnêtement.

EA SPORTS FC 24 sera disponible le 29 septembre 2023 sur PC et consoles. Pour avoir tous les détails (prix, poids eShop, etc) rendez-vous dans notre news spéciale.

"EA SPORTS FC 24 marque une nouvelle ère dans The World's Game (le jeu Universel) : plus de 19 000 joueurs sous licence, plus de 700 équipes et plus de 30 compétitions forment le jeu de football le plus réaliste jamais créé Plongez au cœur du jeu grâce à des technologies de pointe qui apportent un réalisme sans précédent lors de chaque match : les Styles de jeu optimisés par Opta et un moteur de jeu Frostbite™ repensé sont au cœur d'EA SPORTS FC™ 24 sur Nintendo Switch™ pour la première fois dans l'histoire d'EA SPORTS™ Les Styles de jeu redéfinissent les athlètes grâce à la transformation des données Opta et d’autres sources en capacités signatures qui renforcent le réalisme et la singularité de chacun Totalement repensé, le moteur Frostbite™ permet de retranscrire The World's Game (le jeu Universel) avec un réalisme saisissant pour renforcer le caractère immersif de chaque match EA SPORTS FC 24 vous propose également une expérience Ultimate Team™ complète sur Nintendo Switch™: créez des légendes de clubs et faites progresser votre effectif avec les nouvelles Évolutions Ultimate Team™ et alignez des joueuses sur le terrain aux côtés des hommes pour créer votre équipe de rêve Testez vos talents dans Rivals et hors-ligne dans les Clashs d’équipes, affrontez l'élite dans Champions, remplissez des objectifs et disputez des Matchs amicaux sans pression Ou bien foncez sur le terrain dans Clubs et VOLTA FOOTBALL, personnalisez votre pro et jouez avec vos amis tout au long de l’année EA SPORTS FC 24 est le prochain chapitre d'un avenir du football encore plus innovant Le jeu nécessite le téléchargement de 31 Go de données au minimum avec une connexion Internet. Vous devrez peut-être également créer ou associer un compte Nintendo. Une carte microSD (vendue séparément) peut être requise en fonction de votre espace de stockage. La configuration requise de l’espace de stockage peut changer"

Source : Ign