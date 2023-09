EA SPORTS FC 24 : la résolution et le framerate de la version Nintendo Switch dévoilés

Cette année, le nouveau jeu de foot FIFA, qui est généralement l'un des mastodontes de la fin d'année sur PC et consoles, se nomme EA SPORTS FC 24. Une nouvelle franchise est née même si dans le fond, cela ne change pas grand chose, EA gardant son impressionnant portefeuille de licences incluant 19 000 joueurs , plus de 700 équipes, plus de 100 stades et une trentaine de ligues dont des partenariats exclusifs avec la Premiere League, La Liga, La Serie A, la MLS La Bundesliga, etc.

Cependant, pour les possesseurs de Nintendo Switch, c'est une petite révolution puisqu'après des années de versions "au rabais", EA SPORTS FC 24 sur Switch utilisera le moteur Frosbite et devrait offrir quasiment la même expérience et le même contenu que les autres versions. En attendant de pouvoir vérifier tout ceci, manette en main, IGN a pu s'entretenir avec le producteur exécutif du jeu, Doru Logigan qui a expliqué que les ingénieurs logiciels les plus expérimentés d'EA avaient travaillé dur pour réussir à faire tourner Frosbite sur Nintendo Switch et que plusieurs étapes avaient été nécessaires. Après beaucoup d'efforts, le résultat semble, à priori, à la hauteur... Cependant, Doru Logigan a confirmé que si le jeu tournerait en 1080p en mode télé et 720p en mode portable, sur Nintendo Switch, la fréquence d'image sera, par contre, de 30 fps .

Une déception sachant que les FIFA ont toujours fonctionné en 60 fps (même sur Switch) mais Doru Logigan se veut rassurant. Il s'agit d'un point de départ. Le jeu sort sur Switch "en parité totale" avec les autres versions et assure qu'après la sortie, le jeu sera suivi comme les autres versions et recevra le même support de service en direct ainsi que des correctifs incluant "des corrections de bugs, des améliorations de la qualité de vie, ainsi que des campagnes en direct dans Ultimate Team, Volta et Clubs tout au long de la saison.". Ce n'est donc que le début. Alors, la version Switch de EA SPORTS FC 24 sera-t-elle à la hauteur ? Encore un peu de patience avant de le découvrir

Pour rappel, EA SPORTS FC 24 est attendu officiellement le 29 septembre 2023 et, pour la première fois sur Nintendo Switch le jeu inclura tous et.

Source : Ign