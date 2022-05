FIFA se prend une FC - La célèbre licence d'EA change de nom

Annoncé il y a quelque temps déjà, FIFA, la célèbre licence d'EA change officiellement de nom et devient EA Sports FC. L'idée est de s'affranchir de la Fédération Internationale de Football en créant une plateforme interactive résolument tournée vers l'avenir. Niveau contenu, cela ne devrait pas changer grand chose puisqu'on nous promet les "mêmes belles expériences, modes, ligues, tournois, clubs et athlètes." Et sur Nintendo Switch n'en parlons pas puisque cela fait longtemps que sur la console de Nintendo, FIFA est synonyme de... FC (désolé.) Pour autant, EA promet que le prochain opus sera " le plus accompli de tous les temps, avec plus de fonctionnalités, de modes de jeu, de contenu sur la Coupe monde, de clubs, de ligues, de compétitions et de joueurs que n'importe quel autre titre FIFA." Là encore, on doute que la Nintendo Switch soit concernée par ces belles promesses mais sait-on jamais. Quoiqu'il en soit, "une nouvelle ère" s'ouvre pour les fans de foot sur consoles et pour en savoir plus rendez-vous en juillet 2023.

Retrouvez ci-dessous la présentation de EA Sports FC :

EA SPORTS FC est le Futur du Football Interactif

Une Nouvelle Ère commencera en juillet 2023, après qu'EA SPORTS ait délivré le plus ambitieux FIFA de tous les temps

à tous les fans de football dans le monde,

Je tiens tout d'abord à remercier cette incroyable communauté de plus de 150 millions de fans pour avoir contribué à la création de la plus grande plateforme de divertissement footballistique au monde : EA SPORTS™ FIFA.

Après près de 30 années de création d'expériences footballistiques interactifs qui ont défini un genre, nous commencerons bientôt une nouvelle ère passionnante

L'année prochaine, EA SPORTS FC deviendra l'avenir du football d'EA SPORTS. Aux côtés de nos plus de 300 partenaires licenceurs dans le sport, nous sommes prêts à porter les expériences de football mondiales vers de nouveaux sommets, au nom de tous les fans de football du monde entier.

Tout ce que vous aimez dans nos jeux sera dans EA SPORTS FC - les mêmes belles expériences, modes, ligues, tournois, clubs et athlètes seront là. Ultimate Team, le Mode Carriere, Clubs Pro et VOLTA Football seront tous au rendez-vous. Notre portefeuille unique de licences avec plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et 30 ligues dans lesquel nous avons continué d'investir pendant des décennies sera toujours là, uniquement dans EA SPORTS FC. Cela inclut des partenariats exclusifs avec la Premiere League, La Liga, La Bundesliga, La Serie A, la MLS – et bien d'autres à venir.

Cette nouvelle plateforme indépendante offrira de nouvelles opportunités – pour innover, créer et évoluer. C'est bien plus qu'un simple changement de symbole - en tant qu'EA SPORTS, nous nous engageons à faire en sorte que EA SPORTS FC symbolise le changement. Nous nous engageons à réinvestir de manière significative dans le sport, et nous sommes ravis de travailler avec un nombre important et croissant de partenaires pour développer des expériences authentiques qui apportent de la joie, des valeurs d'inclusivité et une vraie immersion à notre communauté globale de fans. J'ai hâte de partager plus de détails sur ces plans dans les mois à venir.

EA SPORTS FC nous permettra de concrétiser cet avenir et bien plus encore… mais pas avant d'avoir offert notre jeu le plus ambitieux avec notre partenaire actuel, la FIFA, pour une année de plus. Nous nous engageons à faire en sorte que le prochain FIFA soit le plus accompli de tous les temps, avec plus de fonctionnalités, de modes de jeu, de contenu sur la Coupe monde, de clubs, de ligues, de compétitions et de joueurs que n'importe quel autre titre FIFA.

Nous sommes incroyablement enthousiastes de construire le future du football global avec vous tous, et nous serons heureux de partager plus d'information sur EA SPORTS FC pendant l'été 2023. L’avenir de ce sport est immense et très prometteur, et la communauté des fans de football est dans tous les coins du monde. Le football mondial fait partie d’EA SPORTS depuis près de trente ans - et aujourd’hui, nous veillons à ce qu’il le soit pour les décennies à venir.

Nous existons pour créer le future de la communauté des fans de football qu'elle soit virtuelle, digitale ou physique, tout est du football. Merci pour votre soutien indéfectible.