EA SPORTS FC 25 : un trailer en approche et une version Nintendo Switch

Pendant des années, les possesseurs de Nintendo Switch, fans de foot, ont du se contenter de jeux FIFA au rabais... Mais tout a changé l'année dernière avec la sortie de EA SPORTS FC 24 (nouveau nom des jeux de la licence FIFA) qui pour la première fois a proposé un contenu quasi-identique quelque soit la version, et même sur Nintendo Switch.

On attend donc de voir ce que nous réserve EA SPORTS FC 25 sur Nintendo Switch mais nous sommes plutôt confiant. Pour en savoir plus rendez-vous demain (le 17 juillet à 17H57 , heure de Paris) pour découvrir un premier trailer du jeu. En attendant, une première image a été publiée montrant Zinedine Zidane et David Beckham mais aussi Gianluigi Buffon, Jude Bellingham et Aitana Bonmatí Conca.

Pour le moment, EA SPORTS FC 25 n'est pas officiellement annoncé sur Nintendo Switch, mais on voit mal EA se passer des millions de joueurs de la console de Nintendo, et de toute façon Nintendo of America a retweeté l'annonce

En attendant, pour mémoire, EA SPORTS FC 24 est disponible officiellement depuis le 29 septembre 2023 sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch.

,